El CP Llar de Santa Eulària y el CP Ibiza se reparten los títulos en la Copa Presidente de Petanca 2025

La Copa Presidente de Petanca 2025, organizada por la Delegación de Ibiza y Formentera de la Federación Balear de Petanca, se disputó el pasado domingo en los terrenos de juego de Can Bonet (Sant Antoni), desde las 9 horas hasta las 14.30 horas. La cita reunió a todos los clubes de la isla y a algunos de los mejores jugadores de la temporada, en la que fue la última gran competición del calendario insular.

En la categoría masculina, disputada en la modalidad de tripletas, el CP Llar de Santa Eulària se proclamó campeón tras una brillante actuación. El trío formado por Francisco Fernández Portero, Andrés Reyes Costa y Eduardo Fernández Santacruz se hizo con el título de la Copa Presidente de Clubes 2025 al imponerse al equipo del CP San Antonio, representado por Miguel Ángel Plata Morillo, Antonio González Linero y Rogelio Pérez Escribano, que completaron también una notable actuación.

En la categoría femenina, disputada en modalidad de dupletas, el triunfo fue para el CP Ibiza con la pareja formada por María José Ariza Pérez y María Eulalia Boned Ribas, que se adjudicaron el campeonato tras mostrar un gran nivel de juego durante toda la mañana.

El CP Llar de Santa Eulària completó el podio femenino como subcampeón con la dupla integrada por Marilia Fernández Guillo y Antonia Guillo Aracil.