Club Náutic Ibiza despide la temporada de vela por todo lo alto con el Trofeo Buscastell Vins

El Club Náutico Ibiza, junto con la Federación Balear de Vela y la colaboración de Marina Ibiza, despidió el pasado fin de semana en aguas de Ibiza la temporada de regatas con la celebración del Trofeo Buscastell Vins de la clase Crucero ORC. La embarcación Posidonia, del armador Ramón Balanzat y con Manuel Guasch a la caña, se proclamó vencedora en una competición que mostró un gran nivel de todos los participantes.

El evento reunió a varias de las tripulaciones más destacadas de la isla, disputando dos pruebas combinadas entre balizas y diferentes puntos de la costa ibicenca.

La primera prueba comenzó el sábado a las 15 horas según el horario previsto. Los participantes cubrieron un recorrido de 13,4 millas, favorecidos por vientos del suroeste de ocho a 16 nudos, que permitieron un desarrollo rápido y fluido de la regata. En tiempo compensado, el vencedor de esta primera jornada fue Blue Brothers (C.N. Ibiza), patroneado por Javier Marí, seguido muy de cerca por Posidonia (C.N. Ibiza) de Ramón Balanzat. El tercer puesto fue para Flying Cloud (C.N. Ibiza), del patrón Toni Terrasa.

La segunda manga, celebrada el domingo a partir de las 10.30 horas, contó con un recorrido de 14,4 millas y vientos de tierra generosos que aseguraron un desarrollo óptimo de la prueba. En esta ocasión, Posidonia se impuso en tiempo compensado, resultado que le permitió alcanzar la victoria absoluta del Trofeo Buscastell Vins con 3 puntos, los mismos que su principal rival, Blue Brothers, que finalizó segundo en la clasificación general.

El tercer puesto del podio fue para la embarcación Atlant del Vent, de Jaime Serra y comandada por David Tur, completando así un fin de semana de navegación muy disputado. Con esta competición, el Club Náutico Ibiza pone fin a una temporada intensa, marcada por regatas y campeonatos de alto nivel, entre los que destacan la organización de las pruebas de las clases Optimist, Crucero, el Campeonato de España de la clase ILCA 7, el Campeonato de España de la clase Finn y las XXXVI Jornadas Náuticas Pitiusas. Desde la organización agradecieron a participantes, instituciones, colaboradores, patrocinadores, medios de comunicación y equipos su implicación en un año deportivo lleno de éxitos.