El club de Judo Sant Jordi y el Dojo Ibiza consiguen cuatro medallas en diferentes competiciones nacionales

El judo ibicenco volvió a brillar este fin de semana en el panorama nacional. El Dojo Ibiza se trajo dos bronces de la Copa de España Infantil de Huesca: José Ribas en la categoría de peso +66 kg y Alai Torres en la de -66 kg. Ribas ganó el primer combate y cayó en el segundo, pero salió victorioso en los tres que afrontó en la repesca. Alai venció también en su primer combate y, tras caer en el segundo (semifinal), logró colgarse la medalla después de ganar el tercero.

El Club de Judo Sant Jordi desplazó a ocho deportistas a diferentes competiciones nacionales y regresó con dos medallas de peso: la plata de la infantil María García (-48 kg) y el bronce de la cadete Dina Hamri, ambas en la Copa de España de Barbastro. Las dos se consolidan como número 2 del ránking nacional de sus respectivas categorías.

La gran protagonista ibicenca de la jornada del sábado fue María García, que firmó una competición casi perfecta en la categoría infantil -48 kg. La judoca del Sant Jordi encadenó tres victorias por ippon: en octavos de final ante la catalana Vera López; en cuartos frente a la castellano-leonesa Andrea Paunero, y en semifinales contra la catalana Inés Da Cruz. Solo cedió en la final ante la madrileña Claudia Juan, número uno del ránking nacional. Con esta plata, María suma cuatro medallas en sus cuatro participaciones en el circuito de Copas de España, un registro que confirma su gran momento y la asienta en el segundo puesto del ránking nacional.

El domingo fue el turno de los cadetes y, de nuevo, el judo ibicenco subió al podio gracias a la actuación de Dina Hamri, que logró una brillante medalla de bronce. Su camino hacia el tercer cajón del podio fue el siguiente: victoria por ippon en octavos ante la catalana Emma Castillo; triunfo también por ippon en cuartos frente a la aragonesa María Beltrán; derrota en semifinales ante la valenciana Zoe Morales, y triunfo en el combate por el bronce ante la cántabra Lola Calvo. Con este resultado, Dina se afianza igualmente como número 2 del ránking nacional, tras acumular ya tres medallas y un quinto puesto en sus apariciones en el circuito estatal.

Representación pitiusa en Barbastro y la Súper Copa de España junior

El resto de judocas ibicencos del Sant Jordi desplazados a Barbastro completaron también una buena actuación, aunque sin premio en forma de medalla: José Jiménez (-60 kg) ganó su primer combate y cayó en segunda ronda, sin opción de repesca. Álvaro Menéndez (-60 kg) y Martina López (-48 kg) cayeron en su debut y tampoco pudieron acceder a la repesca. Pese a no subir al podio, sus participaciones suman experiencia y rodaje en un torneo que reunió a más de 700 judokas de todas las comunidades autónomas en el Polideportivo Ángel Orús.

Paralelamente, el sábado se celebró en Colmenar Viejo (Madrid) la Súper Copa de España Junior, donde el judo ibicenco también estuvo representado a través del Club de Judo Sant Jordi Compitieron: Alessandro Angelone (-66 kg), que venció en primera ronda y cayó en la segunda, Aarón Planells (-73 kg) e Ilya Marí (-90 kg), derrotados en su primer combate. Los tres quedaron fuera de la repesca, pero sumaron minutos de competición al máximo nivel junior nacional, un paso importante en su progresión deportiva.

El balance global del fin de semana refuerza el papel del judo ibicenco en el panorama estatal. Con las medallas de María García y Dina Hamri, el Club de Judo Sant Jordi acumula ya 8 metales en Copas de España en lo que va de temporada 2025/2026 en las distintas categorías de edad. Desde la Delegación de Ibiza de la Federación Balear de Judo reconocieron el buen desempeño de sus judokas, destacando especialmente los podios alcanzados por José Ribas y Alai Torres.