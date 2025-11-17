Éxito ibicenco en la Copa Federación Techno e iQFoil - Gran Premio Blue Marlin Ibiza pese a las rachas de viento

El Club Náutico Santa Eulalia celebró este fin de semana la Copa Federación Techno e iQFoil - Gran Premio Blue Marlin Ibiza con una gran acogida por parte de los regatistas del ámbito local y nacional. Las jornadas estuvieron protagonizadas por las continuas rachas de viento que dificultaron notablemente la navegación y elevó el nivel técnico de la competición, con ráfagas de entre 17 y 18 nudos durante la mayor parte del tiempo y de hasta 22–23 nudos máxima. A pesar de la dureza de las condiciones, la flota demostró un alto nivel de preparación y un gran espíritu deportivo.

Uno de los aspectos más destacados del evento ha sido el brillante papel de los regatistas ibicencos en la clase Techno, que lograron tres podios: Saúl Swimburn, primero en categoría Sub 13; Noah Colomar, primero en categoría Sub 11; y Saúl de Bas, segundo en categoría Sub 11. Estos resultados reflejan el talento y el trabajo de la cantera local, que cada vez se consolida con mayor presencia en la vela balear y nacional.

Desde la organización santaeulaliense quisieron agradecer la participación de todos los deportistas y equipos técnicos que han contribuido al éxito de esta edición del Gran Premio Blue Marlin Ibiza. Los podios en el resto de categorías estuvieron conformados por: Hugo Quesada del CN S’Arenal, Santiago Puig Moto del Club Windsurfing Hispano Francés Valencia y Concepción Montesinos-Real Club Náutico Torrevieja en Techno sub-17; en Techno sub-15, Joshua Castro del C’an Pastilla, Juan Bartolomé Servera del CN S’ Arenal y Biel Martorell del C’an Pastilla; Mariona Moragues-del CN S’ Arenal, Maria Martorell del C’ an Pastilla y Saúl Swimburn del CN Santa Eulalia en Techno sub-13; Noah Colomar del CN Santa Eulalia, Jesús de Bas del CN Santa Eulalia y Nuria Rebassa del CN Ràpita en Techno sub-11; Eric Patiño del CN S' Arenal, Francisco Bleda del CN S’ Arenal y Arian Sebastián del C’an Pastilla en iQ Foil sub-17; Natalia Alemany del C'an Pastilla, Marta Juncal del C’an Pastilla y Maria Terrasa del CN S’ Arenal en iQ Foil sub-19 femenino; y Jorge Ruiz del CN S' Arenal, Jordi Cerda del CN S’Arenal y Miguel Felipe Servera del CN S’Arenal en iQ Foil en sub-19 masculino.