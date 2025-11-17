El Class Sant Antoni busca mejorar las sensaciones en la Copa de España de baloncesto

El Class Sant Antoni se enfrenta este martes al Club Ourense Baloncesto, de Primera FEB, en los octavos de final de la Copa de España. El encuentro, que se jugará desde las 20 horas en el Pabellón de Sa Pedrera, servirá para que los isleños intenten recuperar su mejor versión y abandonar las malas sensaciones del último partido en la Liga, en la que el equipo entrenado por Josep Maria Berrocal cayó, dando una mala imagen, frente al Ciudad Molina Basket.

Los portmanyins tratarán de dar la sorpresa ante un rival de superior categoría, lo que les colocaría en los cuartos de final del torneo copero, pero sobre todo quieren reencontrar su mejor versión.

El Class, que acabó como el mejor equipo de toda la fase de grupos, ya eliminó al Grupo Alega Cantabria en los dieciseisavos de final de la Copa de España. Ahora peleará para doblegar a un Ourense que tiene pasado en la ACB (un total de diez temporadas) y que en la actualidad llega séptimo clasificado de la Primera FEB. Los gallegos, entrenados por Ramón López Suárez, suman cuatro victorias y tres derrotas. Precisamente, vienen de perder frente al Fibwi Mallorca Bàsquet Palma en la última jornada liguera (83-76).

"Lo primero es competir"

«Es importante tener confianza y recuperar sensaciones respecto a cómo jugamos el sábado en Molina de Segura. Por encima de ganar o perder, lo primero es competir los cuarenta minutos, que es algo que no hemos conseguido porque somos irregulares. El objetivo es intentar disfrutar y no sufrir tanto», manifestó Berrocal, que pide a sus hombres «jugar más duro y más fuerte». «Puede pasar cualquier cosa, pero lo primero, para sacar adelante un partido, es competir al máximo», declaró el preparador del conjunto sanantoniense, quien también confía en que la afición apoye a su escuadra en estos momentos.

El Sant Antoni llega al choque en su peor etapa de juego esta campaña. Tras dos derrotas consecutivas (las sufridas frente al Llíria y contra el Ciudad Molina Basket), toca que todos y cada uno de los jugadores de la plantilla den un paso al frente para revertir la situación. El Class es sexto en el Grupo Este de Segunda FEB, con cuatro partidos ganados y tres perdidos.

En el caso de dar la campanada frente al Ourense, a los ibicencos les quedaría una sola ronda para plantarse en la final four de la Copa de España. De pasar, el Class se enfrentaría al ganador del cruce entre el Logrobasket Logi7 y la Cultural y Deportiva Leonesa, ambos de Segunda FEB. Sin embargo, lo principal es que los de Berrocal muestren su calidad, porque el objetivo prioritario es el campeonato doméstico. De hecho, el próximo sábado visitará Sa Pedrera el actual líder del Grupo Este, el Proinbeni Gandía.

El duelo frente al Ourense será especial para Santi Paz, exjugador del bloque gallego la temporada pasada y ahora en las filas del Sant Antoni. Pero también para la afición pitiusa, que sueña con celebrar la primera victoria del curso en el renovado Pabellón de Sa Pedrera.