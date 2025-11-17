3 Días Trail Ibiza cierra inscripciones con récord histórico: 1.200 participantes

3 Días Trail Ibiza, que se celebrará del 28 al 30 de noviembre, ha cerrado oficialmente sus inscripciones tras alcanzar los 1.200 participantes, consolidándose como récord histórico del evento y posicionándose como una de las citas más atractivas del calendario de trail running nacional.

El evento ha logrado cifras sin precedentes que demuestran su creciente atractivo. De un total de 1.200 inscritos, el 65% procede de fuera de las Islas Baleares, mientras que la representación extranjera llega hasta el 30%, con participantes de 41 nacionalidades diferentes. También es importante destacar que más del 41% de las inscripciones corresponden a mujeres, reflejando la creciente paridad en el deporte de montaña.

Entre las nacionalidades destaca la presencia francesa, que representa casi el 10% del total de participantes, procedentes de uno de los países punteros en trail running a nivel mundial. La prueba también contará con atletas llegados desde Argentina, Estados Unidos, Suecia, Brasil, Sudáfrica y Nueva Zelanda, entre otros destinos.

La competición reunirá a algunos de los nombres más destacados del panorama nacional e internacional. Entre los confirmados figuran Pau Capell, corredor de The North Face y uno de los ultrafondistas más reconocidos; Chema Martínez, referente del atletismo español y el trail running; y Zaid Ait Malek, ultra trailer marroquí de élite mundial.

También estarán presentes Julen Calvó, joven promesa del trail español; Marc Bernades, experimentado corredor de montaña; Núria Picas, leyenda viva del trail running femenino; Bel Calero, destacada corredora española; Enric Pons, reconocido corredor de montaña menorquín; y Pablo Ibáñez, referente en ultradistancia. Se esperan más confirmaciones en los próximos días.

Un formato único: tres jornadas de montaña en un entorno privilegiado

Los ganadores de las carreras Maratón y Ultra Trail en 3 Días Trail Ibiza obtendrán una plaza directa para The North Face Transgrancanaria 2026, una de las carreras más emblemáticas del calendario internacional que se celebrará del 4 al 9 de marzo de 2026. Dado que Transgrancanaria agotó sus 6.000 dorsales con meses de antelación, esta plaza directa representa un incentivo adicional de gran valor para los competidores de la prueba ibicenca, permitiéndoles acceder a una de las pruebas más codiciadas del circuito.

3 Días Trail Ibiza combina el desafío deportivo de alto nivel con el atractivo turístico y paisajístico de la isla pitiusa, ofreciendo un formato singular que se desarrolla a lo largo de tres intensas jornadas. La competición arrancará el viernes con la Carrera Nocturna 10K Dalt Vila, una prueba de 10 kilómetros bajo las estrellas que discurre por la histórica muralla de Dalt Vila, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los corredores vivirán la emoción de recorrer siglos de historia iluminados por la noche mediterránea

El sábado se llevará la jornada central con cuatro distancias, ofrece opciones para todos los perfiles: desde el accesible 10K Starter hasta la exigente Media Maratón, pasando por el desafiante Maratón y culminando con el Ultra Trail, la prueba reina que pondrá al límite a los trail runners más experimentados.

Finalmente, el Ddomingo: se recorrerá el Circuito 10K Santa Eulalia, un recorrido diurno de 10 kilómetros que permite disfrutar de las impresionantes vistas del Mediterráneo bañadas por la luz natural, cerrando tres días inolvidables de competición.

La ruta del Ultra Trail tiene el privilegio de atravesar los cuatro bienes declarados Patrimonio de la Humanidad en Ibiza, fusionando deporte, historia y naturaleza de manera única: el recinto amurallado de Dalt Vila, la necrópolis fenicio-púnica de Puig des Molins, el poblado fenicio de Sa Caleta y las praderas de posidonia oceánica.

Este jueves a las 19.30 horas se celebrará el Social Run con Chema Martínez, además de la emisión en directo del programa Ingrávidos desde Ibiza, conocido espacio dedicado al trail running. También tendrán lugar charlas inspiradoras con las intervenciones de María Petit, Pol Makuri, Núria Picas y Txus Run. Completará la programación el Social Run con Núria Picas, donde los participantes podrán probar los últimos relojes Suunto y participar en el sorteo de material técnico.