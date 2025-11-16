El Trasmapi HC Eivissa, con vistas a doblegar a un rival directo

El Trasmapi HC Eivissa arrolló (31-23) la semana pasada al Club Balonmano Alcobendas. La goleada ante el conjunto madrileño ya es agua pasada para la plantilla dirigida por Eugenio Tilves, que tiene como próximo objetivo vencer al Anaitasuna. El duelo se disputará a partir de las 12 horas en el pabellón Anaitasuna.

Los navarros, sextos con 11 puntos en el casillero, se encuentran justo por encima del club naranja en la tabla clasificatoria. Los verdiblancos cuentan con solo un punto de ventaja con respecto a los pitiusos.

El partido, correspondiente a la décima jornada de División de Honor Plata, se antoja una tarea complicada para los ibicencos. Los locales acumulan cuatro encuentros consecutivos ligueros invictos. De ellos, tres se han saldado con triunfo.

Además, los pamplonenses han demostrado, de momento, un enorme poderío en los encuentros disputados ante su afición. De los cuatro choques disputados en su feudo, han ganado tres y solo han caído derrotados en uno.

En la comparecencia previa, Tilves afirmó que "el equipo está preparado para competir en Pamploma y demostrar nuestra identidad". El míster gallego agregó: "Tenemos que salir concentrados desde el primer minuto para no dar ventaja al rival".

Cabe recordar que el cuadro pitiuso es uno de los mejores visitantes de la categoría. Prueba de ello, es que han logrado seis de los ocho puntos disputados fuera de la isla.