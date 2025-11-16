El Trasmapi HC Eivissa cae en la última jugada del partido en Pamplona

El Trasmapi HC Eivissa cayó en la última jugada del encuentro disputado frente al Anaitasuna (29-28) en el partido correspondiente a la jornada 9 de la División de Honor Plata. Los hombres de Eugenio Tilves aguantaron hasta el final, pero no consiguieron detener el último lanzamiento de los navarros, que escalan en la tabla.

El encuentro comenzó con un dominio por parte de los ibicencos, que se mantuvieron en ventaja durante los primeros cinco minutos del partido (2-3). La buena defensa liderada por un Franco Gavidia muy concentrado llevó a los ibicencos a controlar el enfrentamiento.

Sin embargo, la mala noticia no tardaría en llegar. Un minuto después, Ortiz tuvo que retirarse del pabellón tras lesionarse en una carrera por la derecha. La lesión no afectó a los naranjas, que se escaparon 2-6 en el electrónico y obligaron a Nacho Moyano a solicitar el tiempo muerto.

La pausa técnica mejoró las prestaciones de los pamploneses, que colocaron el 6-7 en el ecuador del primer periodo. Broto, una vez más, detenía todo lo que osara acercarse a la red y mantenía a raya a los atacantes locales. Un 8-10 a falta de diez minutos para el descanso mantenía la superioridad ibicenca en Anaitasuna.

Sin embargo, los últimos tramos de la primera mitad fueron un respiro para los blancos, que conseguían aumentar su eficacia goleadora frente a un Broto que estaba inconmensurable. La remontada local fue un hecho, y se llegó a los vestuarios con un recuento de 14-12.

Máxima igualdad hasta el fatídico final

El inicio de la segunda parte no distó mucho del final de la primera, puesto que Anaitasuna seguía soltándose y dominando las posesiones durante los primeros cinco minutos (16-14). Las constantes pérdidas de los de Tilves en ataque empezaron a reflejar la sangría en el marcador (19-15) y el técnico se vio obligado a pedir un tiempo necesario.

Tras la pausa, el conjunto naranja despertó y sendos zarpazos de Chychykalo y Canepa colocaron el 21-20 en el electrónico a falta de los últimos 15 minutos. Con el empate a 24, cualquier cosa podía ocurrir, ya que los contragolpes llegaban en ambos bando y ningún conjunto lograba imponerse en el resultado.

Así se llegó a los minutos finales, cuando dos penas máximas ejecutadas a la perfección por Vicente Sancho y la réplica constatada por los navarros establecieron el 27-26 a falta de cinco minutos para el final.

El balonmano puede ser lo más bello y lo más cruel a la vez. En esta ocasión, la moneda cayó del lado de los pamploneses tras un lanzamiento en la última jugada del encuentro que Broto estuvo a punto de atajar. No fue así, y el 29-28 fue un hecho. El pabellón Anaitasuna entró en éxtasis y los de Tilves se marcharon siendo aplaudidos por el rival tras una más que decente actuación que se vio truncada en el último momento. El combinado ibicenco se mantiene con diez puntos, aún en la pelea por meterse en puestos de play-offs de ascenso.