Un trallazo de Marquitos 'in extremis' da los tres puntos a la SD Ibiza

La SD Ibiza dormirá en descenso esta jornada. Sin embargo, el conjunto rojillo puede respirar algo más aliviado. Un gran gol in extremis de Marquitos, en el minuto 87, dio los tres puntos al equipo pituso en el Municipal de Sant Rafel. El triunfo por la mínima (1-0) ante el Reus Reddis es una válvula de oxígeno para los locales. Poco a poco, los pupilos de Raúl Casañ asoman la cabeza y se acercan a los puestos de salvación.

El partido comenzó sin un claro dominador. Ni locales ni visitantes generaban oportunidades para abrir la lata en el Municipal de Sant Rafel. Tanto el meta rojillo, Edu Frías, como el guardameta reusense, Pacheco, vivieron plácidamente durante los compases iniciales.

Con la intención de derrotar al club rojinegro, el míster del conjunto pitiuso, Raúl Casañ, introdujo tres novedades en el once respecto a la jornada previa. El técnico valenciano no realizó una revolución en el equipo titular. Marcos García, 'Marquitos', Álex Sánchez y Pepe Bernal se quedaron en el banquillo. En su lugar, Antonio Moreno —que estrenó titularidad—, Teo James Michel y Manel Martínez entraron de inicio.

Hasta el minuto 20 no ocurrió nada reseñable. La defensa de la SD Ibiza no se coordinó para tirar el fuera de juego y, con ello, Joan Torrens, en posición legal, se plantó solo —aunque algo escorado— ante la meta defendida por Frías, quien realizó la primera intervención de la contienda.

La primera aproximación del conjunto catalán hizo reaccionar de inmediato a los pupilos de Casañ. Manel Martínez tuvo en sus botas el 1-0; sin embargo, no estuvo nada acertado en la definición. El chut del experimentado y espigado ariete se fue manso a las manos de Pacheco.

El ritmo alto del partido duró menos que un telediario y ambos contrincantes volvieron a las andadas.

La ruidosa afición del Reus Reddis desplazada hasta Ibiza para arropar a los suyos era uno de los pocos atractivos del choque. Sin apenas noticias ofensivas sobre el césped, la hinchada visitante aportaba un poco de picante a la jornada futbolística.

Todo hacía indicar que el primer tiempo iba a concluir con un 0-0. Y así fue.

Protesta al colegiado

Sin embargo, justo antes del descanso hubo una inesperadísima noticia de última hora. Ricardo Haz, que hasta ese momento estaba siendo uno de los mejores futbolistas del partido, protestó con vehemencia al colegiado designado, Carlos Albaladejo. El árbitro alicantino no se lo pensó dos veces y amonestó al talentoso extremo.

Con un jugador más, el combinado rojillo tomó la batuta de la batalla futbolística. No obstante, el dominio del esférico era estéril, ya que prácticamente no conseguían inquietar a Pacheco.

Por su parte, el Reus, en inferioridad numérica, centró la mayoría de sus esfuerzos en mantener la portería a cero. La plantilla dirigida por Marc Carrasco hizo gala de una gran solidez defensiva.

La rocosidad de los reusenses parecía no cesar con el paso de los minutos. Los ibicencos lo intentaban con todo, pero no conseguían perforar el entramado defensivo de su contrincante.

Con más corazón que ideas, la SD Ibiza seguía erre que erre. Y no era para menos: tenían en sus manos una oportunidad de oro para doblegar a una de las revelaciones del campeonato doméstico.

En el minuto 70, Pepe Bernal, que había ingresado al campo pocos instantes antes, estuvo a punto de dar una alegría a los aficionados rojillos. Un trallazo desde aproximadamente 30 metros del veterano centrocampista obligó a Pacheco a emplearse a fondo. El balón hizo un efecto extraño, pero no fue suficiente para sorprender al guardameta del Reus, quien despejó el esférico a córner. Una intervención de mucho mérito.

Al final, quien la sigue la consigue. La SD Ibiza logró su merecida recomensa, aunque se hizo esperar hasta el minuto 87. Marquitos se erigió como héroe del día. Un chut escorado del extremo ibicenco se coló en la escuadra del Reus.Totalmente imparable para Pacheco.

La diana de Marquitos fue suficiente para decidir un duelo histórico. Es la primera vez que se veían las caras el Reus Reddis y la SD Ibiza. Con el 1-0 ante el Reus Reddis, los ibicencos suman su segunda victoria en las tres últimas jornadas disputadas.

La próxima semana la SD Ibiza se verá las caras con el Girona B. Será el partido correspondiente a la duodécima jornada del campeonato doméstico.