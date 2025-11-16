La SD Ibiza buscará su segunda victoria consecutiva en casa

Aún queda muchísima liga en juego, pero la realidad es la que es. En el caso de la SD Ibiza, la realidad es dura. Los pupilos de Raúl Casañ necesitan, urgentemente, una victoria que los acerque a la zona de salvación del grupo III de Segunda RFEF.

Este domingo, a partir de las 11.30 horas, en el Municipal de Sant Rafel, tendrán una nueva oportunidad para resarcirse. Para ello deberán doblegar al Reus FC Reddis, una de las revelaciones de la categoría.

La SD Ibiza afronta el duelo, correspondiente a la undécima jornada del campeonato doméstico, en puestos de descenso a Tercera RFEF. Los rojillos son penúltimos. En total, han conseguido ocho puntos en los diez partidos de liga disputados hasta la fecha.

El inicio de campaña 2025-2026 de los ibicencos es malo. La buena noticia es el margen para revertir la situación.

Aunque tan solo han logrado dos victorias y dos empates en diez jornadas, la permanencia, que la delimita el Alcoyano, está a cinco puntos, y la zona de play-out, a cuatro.

La distancia para lograr la misión de no bajar a división autonómica no es, ni mucho menos, una utopía. Eso sí, los pitiusos deben ponerse inmediatamente las pilas y empezar a sumar de tres en tres. En caso contrario, se quedarán descolgados en la codiciada lucha por la permanencia.

Por otro lado, las credenciales de los pitiusos mejoran considerablemente cuando juegan ante su hinchada. Los de Casañ han ganado dos encuentros, empatado uno y perdido solo uno en sus cuatro choques disputados como locales.

La mejora del rendimiento en las dos últimas semanas es otro de los factores a los que se aferra la SD Ibiza. El triunfo (1-0) ante el Alcoyano, el pasado 2 de noviembre, y la derrota por la mínima (2-1) y con honores en casa de la UE Sant Andreu, uno de los colosos de la categoría, son un rayo de esperanza para la entidad presidida por Vicente López.

La SD Ibiza se verá las caras con el Reus. El conjunto catalán, que milita por primera vez en su corta historia en Segunda RFEF, es un hueso muy duro de roer.

A pesar de ser un recién ascendido, el ‘ave fénix’ del Baix Camp está demostrando una enorme personalidad, atípica de un equipo que se estrena en la cuarta categoría del fútbol nacional.

Los visitantes, que se enfrentan por primera vez a la SD Ibiza, son terceros. Con 18 puntos en el casillero y un excelente balance de seis triunfos, ningún empate (único equipo del grupo III que todavía no ha finalizado ningún encuentro liguero en tablas) y cuatro derrotas, el club rojinegro se encuentra en los puestos de promoción de ascenso a Primera RFEF. Además, está a solo tres unidades del líder, el Poblense. Cabe recordar que el campeón sube directamente de categoría.

El gran momento del Reus se prolonga en la Copa del Rey. Los reusenses doblegaron el pasado 29 de octubre, en una igualada tanda de penaltis, al Club Esportiu Europa, escuadra de Primera RFEF. Con ello obtuvieron, por primera vez, el pase a la siguiente ronda del torneo del KO. En la eliminatoria de dieciseisavos recibirán en el Estadio Municipal de Reus, el próximo 3 de diciembre, a partir de las 21 horas, a la Real Sociedad, que milita en la máxima categoría del fútbol español.

El mal arranque de temporada de los rojillos, sumado al excelente estado de forma de los roig-negres, convierte al Reus, a priori, en el favorito para llevarse el gato al agua.

No obstante, el grupo III de Segunda RFEF está repleto cada semana de sorpresas. Además, el equipo de Can Misses contará con el factor campo a su favor.