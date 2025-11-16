La Peña Deportiva da un golpe de autoridad en Formentera y se impone por la mínima

Domingo de derbi pitiuso nunca decepciona. En esta ocasión, la SD Formentera y la Peña Deportiva protagonizaron un encuentro intenso que se llevaron los santaeulalienses por 0-1 en el partido correspondiente a la jornada 11 del Grupo 11 de Tercera RFEF.

Los formenterenses llegaban al derbi con numerosas bajas por lesión tras el accidentado partido ante el Son Cladera (2-1) y que se tuvo que reasignar con motivo de la alerta naranja por la dana. Una derrota y un empate eran el bagaje de los locales en los últimos dos enfrentamientos, en una temporada que de momento está trayendo más desgracias que alegrías.

La otra cara de la moneda era la Peña Deportiva, que visitaba Formentera con una sola derrota en lo que llevamos de temporada y unas sensaciones de superioridad sobre el césped que invitan a la ilusión este año.

El encuentro, sin embargo, parecía reflejar todo lo contrario a como llegaban ambos equipos. Los rojinegros comenzaron con unas marchas más y el dominio local no se hizo esperar. Un inconmensurable Juaco organizaba a los formenterenses desde la sala de máquinas e impedía que los blanquillos pisaran el área local.

Si hay una palabra que podría definir lo que hizo el conjunto de Maikel Romero durante todo el partido sería acierto, pero más bien la falta de él. Los rojinegros presionaban, dominaban, atacaban y gozaban de alguna que otra ocasión, pero faltó el bien más preciado en este deporte: el gol.

La Peña, por su parte, aguantó firme las acometidas de los formenterenses, conscientes de que su oportunidad llegaría tarde o temprano. Y es que cuando perdonas tanta superioridad sobre tu rival y no aprovechas tus ocasiones, lo terminas lamentando. Así ocurrió en Sant Francesc, cuando a falta de siete minutos para el final, Mubarak Alhassan embocó el cuero en la red con algo de fortuna. El 0-1 se reflejaba en el electrónico y los de Romero buscaron el empate hasta por medio de Carlos Manuel Pérez, que subió en la última jugada de partido para intentar rematar y obrar el milagro.

Pero no pudo ser. Los santaeulalienses demostraron por qué están donde están y tiraron de experiencia, resistencia y eficacia en uno de los partidos más flojos que se recuerdan esta temporada. La épica también sirve y mantiene a los de Garrido con 28 puntos, terceros empatados con el Mallorca B.

La SD Formentera, por su parte, continúa con la mala dinámica de resultados que le coloca con once puntos en la tabla. Lo que es seguro es que si los de Romero muestran esta versión durante los próximos encuentros, la situación mejorará considerablemente.