El San Pablo rompe la maldición en casa con una exhibición magistral

El San Pablo-Eivissa golea y convence. Las azulonas golearon por 5-1 al Atlético Mercadal en el partido correspondiente a la jornada 9 de la Segunda División, en una auténtica exhibición ofensiva en la que todo el plantel brilló desde el primer minuto hasta el último.

El encuentro comenzó con algunas imprecisiones por parte de ambos equipos, pero Haruna quiso avisar en el primer minuto con un disparo que se marchó a escasos centímetros de la portería. Fati probó fortuna segundos después, pero se volvió a topar con la guardameta del conjunto menorquín. 'Kai' tuvo en sus botas el primero de las ibicencas después de una pisada espectacular para regatear a la portera, pero Candi estuvo muy atenta para despejar bajo los palos.

El dominio de las azulonas sobre la cancha hacía presagiar la llegada del primer tanto, y así fue. Tras un remate de Fati Villar desviado por la zaga menorquina, Haruna se hizo con el esférico y colocó el 1-0 con un fuerte disparo que se coló por la parte superior de la portería. Fati, muy activa en el ataque ibicenco una vez más, pudo anotar el segundo tras una vaselina de bella factura que salió silbando el larguero.

El Atlético Mercadal buscaba dar la sorpresa mediante transiciones rápidas a la espalda de las jugadoras de Oruj, pero el bloque de las locales se mantenía muy firme mientras dejaba los minutos de mayor dominio en toda la temporada. Haruna, Yara y Robertinha tuvieron sendas oportunidades de ampliar el marcador antes del descanso, pero el gol estaba destinado para la de siempre: después de una jugada iniciada desde campo propio y prolongada por 'Kai' con una pared, la uruguaya estableció el 2-0 en el electrónico con un excelso gol. Dos minutos después, Capó pudo acortar distancias con un remate desde medio campo que tocó el larguero, pero el resultado no se movió hasta el descanso.

La lesión de 'Kai'

Tras la mejor primera mitad de las ibicencas desde que inició el campeonato, el segundo periodo comenzó con la peor noticia: 'Kai' hace el tercero con un remate desde la derecha y, un segundo después, cae dolorida con las manos en la rodilla. La jugadora azulona se retiró de la cancha lesionada tras verse resentida de una lesión grave en la rodilla que sufrió en el pasado, aunque a media tarde de este sábado aún no había una confirmación oficial por parte del equipo médico.

Sin embargo, el mal sabor de boca que dejó la salida de 'Kai' no afectó al desarrollo del juego de las ibicencas, que seguían acosando la meta custodiada por Soriano, la mejor jugadora de las visitantes. Bárbara avisó a los cinco minutos tras la reanudación para las menorquinas, pero el despliegue ofensivo y el talento de unas Fati Villar y Haruna muy incisivas sobre la meta de Soriano no daba tregua. Y así llegó el cuarto tras una jugada combinativa entre Haruna y la uruguaya, que culminó Laura para poner el 4-0.

Larissa materializó el quinto tras una definición desde la parte izquierda del área amarilla. Cris Capó protagonizó varias jugadas en el ataque amarillo, que tuvo en la jugadora de 45 años a la principal figura en el ataque junto a Bárbara. Ambas combinaron a un minuto del final para maquillar el resultado final, que cierra un 5-1 balsámico para las azulonas. Las isleñas rompen la mala dinámica tras encadenar tres derrotas consecutivas y cortan el maleficio en el Polideportivo de es Viver, donde aún no habían conseguido ganar. Las ibicencas se colocan con once puntos en la tabla y se alejan de los puestos de descenso.