Remontada heroica de la SD Portmany y sorprendente derrota del Inter Ibiza

Luces y sombras para los equipos pitiusos durante la tarde de este sábado. La noticia positiva llegó desde Mallorca, donde la SD Portmany se impuso al Platges de Calvià por 1-2 después de ir perdiendo en la primera mitad y ya suma siete puntos de los últimos nueve posibles.

El conjunto dirigido por Lolo Paniza llegaba a la isla mallorquina con optimismo tras romper la dinámica negativa que les arrastró desde el inicio de la temporada hasta los puestos de descenso. Enfrente estaba un Platges de Calvià que contaba todos sus partidos como local por victorias, a excepción de un empate.

Durante la primera mitad no parecía haber señales de que el guion fuera a ser distinto, pues Maikel Makate hizo el primero de los mallorquines en el minuto 25. Sin embargo, a la salida de los vestuarios en la segunda parte, la película cambiaría por completo.

Los sanantonienses se reajustaron y no perdieron la esperanza de lograr empate, que llegó casi al cuarto de hora del segundo periodo. Raúl Cano estableció el empate con su primer gol en lo que va de temporada para igualar el encuentro.

El gol visitante fue un jarro de agua fría para los calvienses, que no supieron reaccionar cuando Marcos Escandell, cinco minutos después, materializó el segundo zarpazo. Los de Lolo Paniza consumaron la remontada y el Platges, fruto de la desesperación, terminaron con dos expulsiones y su primera derrota de la temporada en casa.

Esta victoria refuerza aún más la confianza de los sanantonienses, que se colocan lejos del descenso con once puntos en la tabla.

Suena la campanada en Can Cantó

La nota negativa de la jornada pitiusa la dejó el Inter Ibiza. Pese a su gran arranque en las primeras jornadas ligueras, los interistas volvieron a caer (0-1) frente al Felanitx en la que es su tercera derrota consecutiva.

Los azulones se vieron sorprendidos por el conjunto mallorquín, que venían con poco que perder tras acumular cinco derrotas y dos empates en los últimos siete enfrentamientos. Tal fue la sorpresa, que a los 45 minutos de partido Francisco Carosso adelantó a los visitantes. Los 'felanitxers' aguantaron las ofensivas interistas y dieron la campanada en Can Cantó tras el 0-1 final.

Los hombres de Fourcade se mantienen con 13 puntos y deberán sumar sí o sí en el próximo encuentro para romper la dinámica negativa de resultados.