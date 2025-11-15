Los errores penalizan al Atlético Gasifred en el duelo por el liderato

El Gasifred Atlético cayó este sábado en Zaragoza por 4-1 ante el Wanapix Sala 10 y se descuelga de la pelea por el ascenso directo, liderada por Ciudad de Móstoles y el equipo maño.

El encuentro empezó con un dominio claro de los locales, que en las botas de Quique Hernando y Augusto tuvieron la oportunidad de inaugurar el marcador. Samu no llegó a embocar un centro que le ponía delante la portería y volvía a asustar a los ibicencos. Sin embargo, el Gasifred no quiso arrugarse en campo propio y dispuso de algunos acercamientos peligrosos por medio de Caruso, el más incisivo en el ataque isleño.

Los ibicencos fueron ganando protagonismo con el paso de los minutos y la zaga cada vez concedía menos situaciones de gol a los maños. No obstante, Ortego impactó el esférico en el travesaño a los 13 minutos de encuentro para dar el aviso más peligroso de los locales en la primera mitad.

Los cánticos «Gasifred, te quiero» de los aficionados ibicencos ensordecieron la cancha zaragozana, que veía como su equipo cada vez hilvanaba menos jugadas. Así llegó la ocasión más clara del Gasifred, tras un doble remate, primero de Ricardo López y después de Buitre, que entre el portero y la zaga aragonesa lograron evitar el primero. Álvaro tapó un remate de Quique a falta de dos minutos para el descanso, justo antes de que Caruso enviara el balón al palo izquierdo, en la que fue la ocasión más clara para los visitantes.

Wanapix castiga los errores

El inicio de los segundos 20 minutos reglamentarios comenzó más igualado que el de los primeros. Las buenas sensaciones de los ibicencos, que cada vez se encontraban más a gusto en la cancha, se reflejaban en una mayor solidez defensiva respecto a la primera mitad.

Raúl López empaló una volea desde la parte derecha que se paseó por el área de los pitiusos y Caruso replicó un minuto después con un cabezazo que desvió Bernad. El cancerbero maño fue clave en la siguiente jugada, tocando levemente un remate de Ramón Vargas en un mano a mano que pudo colocar el 0-1 en el marcador. Pero donde caben dos caben tres, y esta vez fue la buena. Una pérdida en campo propio de los maños propició un contragolpe en el que Ricardo López se plantó delante de Bernad y definió ajustado al palo derecho para hacer el primero de los ibicencos. Es la cuarta diana del murciano en el campeonato liguero, donde está cuajando una temporada más que decente.

No duraría mucho la alegría de los isleños, ya que un minuto después el Wanapix igualó la contienda gracias a un penalti que enmarcó el 1-1 por medio de Augusto. Los hombres de Fernández no se amilanaron ante la igualada, pero la tragedia no tardó en llegar. Transcurrida la mitad del segundo periodo, el equipo zaragozano materializó el segundo tras una triangulación que derivó de un saque de banda mal defendido por los azulones.

Vargas poco después pudo empatar con un remate que se marchó a escasos centímetros del arco, y Pablo Moreno grabó un disparo fortísimo en la madera tras un contragolpe dirigido nuevamente por Ricardo López, que infundió el miedo en los maños.

El deporte es aprovechar tus virtudes, y Wanapix lo reflejó un minuto después. Un robo de Samu en área pitiusa le situó delante de Álvaro Llopis para regalar la redonda a Quique, que sentenció con el tercero a falta de tres minutos para el final. Los maños aprovecharon la falta de puntería de un Gasifred Atlético que perdonó demasiado. Quique cerró su doblete particular con un disparo a puerta vacía tras la ofensiva a la desesperada de los de Fernández. Tras esta derrota, los isleños se mantienen con 16 puntos en el play-off de ascenso, aunque a tres puntos de los líderes.