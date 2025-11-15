Batacazo de Class Sant Antoni ante el Ciudad Molina Basket

El Class Bàsquet Sant Antoni encajó este sábado la tercera derrota de la temporada, la segunda consecutiva, frente al Ciudad Molina Basket (75-68), un recién ascendido a la tercera categoría nacional. El equipo entrenado por Josep Maria Berrocal disputó un horrible partido, en el que, de nuevo, jugó a impulsos, estuvo falto de continuidad y no tuvo la intensidad suficiente que se necesita en una categoría como la Segunda FEB. Los sanantonienses deberán cambiar muchas cosas si quieren ser un conjunto merecedor de pelear por el ascenso, como ocurrió las dos últimas temporadas.

El próximo martes, 18 de noviembre, los pitusos jugarán los octavos de final de la Copa de España. Se enfrentarán, a partido único y en el Pabellón de Sa Pedrera (20 horas), al Club Ourense Baloncesto, conjunto de Primera FEB. Será una oportunidad para que los ‘portmanyins’ demuestren sin son el equipo que se cree. Queda mucha campaña por delante, pero se necesita cambiar la actitud y la dinámica cuanto antes. La confianza es máxima, pero hay que demostrarlo en la pista.

En Molina de Segura, la carta de presentación de los isleños fue buena, con un parcial de 2-7 de salida. De hecho, con un 2+1 de De la Rúa, los visitantes fijaron su primera ventaja (4-10). Parecía que el Class quería aplicarse en defensa para evitar concesiones innecesarias al rival, pero los murcianos nunca perdieron la cara y estuvieron metidos. Con un triple de Cadme en el tramo final del primer cuarto, se colocaron sólo tres abajo (19-22). Después, un libre de Zizic estableció el 19-23 con el que terminó capítulo inicial, ya que ninguno de los equipos aprovechó sus últimas posesiones.

El Ciudad Molina Basket continuó creciendo y se puso por primera vez por delante en el segundo cuarto. Fue con una canasta de dos de Marcos García, gracias a la cual el marcador se fue al 26-25. Fue el primer aviso de un conjunto local que encontró su mejor juego, espoleado por su acierto en los triples y la fragilidad defensiva de los de Berrocal. Poco a poco, los peninsulares empezaron a dominar el choque. Duval (con ocho puntos consecutivos) encendió a los suyos, que se escaparon hasta el 43-36. Berrocal pidió tiempo muerto y en la reanudación Gantt acertó desde los 6,75 metros (43-39). Sin embargo, los murcianos se fueron al descanso con una renta de siete puntos (46-39).

Precipitación, imprecición y nerviosismo

En el tercer cuarto, el Class continuó hundiéndose de inicio. Tanto que con dos puntos de Fran Hernández los locales se fueron de +11 (52-41). Reaccionó el Sant Antoni, con calidad y coraje gracias a un parcial de 2-11 (54-52), pero no culminó la remontada. No hubo más puntos y el periodo acabó así.

Los isleños mejoraron en el tramo inicial del último acto. Secaron a su rival, que estuvo cuatro minutos sin anotar. Eso, unido a dos puntos de Stoilov y seis de Gantt (con dos triples), puso a los baleares de nuevo por delante (59-62). Sirvió de poco, porque cuando el Class lo tenía de cara para rematar la faena, el equipo estuvo precipitado, impreciso y nervioso. Eso lo aprovechó el Ciudad Molina para acabar venciendo con justicia y merecimiento (75-68). Los murcianos jugaron como un equipo, con un gran trabajo colectivo y con Marcos García (14 puntos) como máximo anotador, pero con Mukendi haciendo mucho daño en el juego interior.