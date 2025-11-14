La SD Portmany y el Inter Ibiza buscarán sumar en partidos dispares

SD Portmany e Inter Ibiza disputarán este sábado sus respectivos enfrentamientos correspondientes a la undécima jornada del Grupo 11 de Tercera RFEF. Los 'portmanyins' visitarán al Platges de Calvià (sábado a las 16.30 horas) un duro rival que no ha caído en su feudo y que buscará prolongar la buena dinámica que les ha conducido hasta la sexta posición y a estar a solo un punto de los play-offs de ascenso a Segunda RFEF.

El conjunto de Paniza está con las pilas cargadas tras el logrado empate cosechado a pocos minutos del final frente a la SD Formentera en un emocionante derbi pitiuso (1-1). Los isleños pusieron fin al complicado arranque que les llevó a acumular cinco derrotas en los primeros seis encuentros, y ahora se sienten con la confianza de 'aguar la fiesta' a cualquier rival de la categoría, siendo conscientes de las limitaciones actuales que tiene el plantel.

Los pitiusos buscarán una victoria que les aleje de los temidos puestos de descenso, que tiene a solo dos puntos, y seguir reforzando la dinámica positiva de las últimas.

El Inter Ibiza, con licencia para soñar

El cuadro dirigido por Carlos Fourcade tiene una prueba menos exigente este sábado. Los interistas recibirán al Felanitx en Can Cantó a las 17 horas. Los mallorquines registran uno de los peores balances de la liga con cinco derrotas y dos empates en los últimos siete enfrentamientos, y visitan la isla vecina con alguna esperanza de sumar ante el que es uno de los equipos revelación de la categoría.

Pese a la sorpresiva temporada de los interistas, las dos últimas derrotas ante dos clubes pitiusos como la Peña Deportiva (2-0) y el Portmany (1-2) han enfriado un poco las ambiciosas expectativas del equipo, que mira con ilusión al ascenso. Actualmente, ocupan la octava plaza, a seis puntos del Mercadal, que marca el límite de los equipos que compiten por el play-off.

Portmanyins e interistas deberán dar el máximo en sus respectivas citas de este sábado si quieren alejarse del descenso por un lado, y mantener la llama viva de la ilusión por el ascenso por el otro.