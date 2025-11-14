El San Pablo buscará romper el maleficio en casa ante el Atlético Mercadal

Dos empates y dos derrotas. Ese es el balance como locales que el San Pablo-Eivissa buscará revertir en el encuentro que disputará este sábado frente al Atlético Mercadal correspondiente a la jornada nueve de la Segunda División de fútbol sala femenino. El conjunto dirigido por Sergio Oruj está atravesando su momento más delicado desde que arrancó la liga, y lo más curioso es que gran parte de la explicación de este bache la tiene el desempeño de las isleñas como locales, ya que fuera de la isla acumulan un 50% de victorias.

El San Pablo se marchó la semana pasada con un sabor amargo de Valencia, donde llegó a adelantarse tres veces en el marcador antes de caer por la mínima (5-4). Las azulonas no terminan de cerrar los partidos, y eso sumado a la fragilidad defensiva mostrada durante algunos tramos de los encuentros, da como resultado un equipo que suele dejar buenas actuaciones que no se ven recompensadas en el electrónico.

Enfrente espera un Atlético Mercadal, que llega a la isla con solo una victoria en su casillero y que suma cuatro puntos de 24 posibles. El combinado menorquín ocupa actualmente la decimocuarta posición y viene de caer en casa por 1-4 ante la AD Mioño.

La buena noticia para las de Oruj es el increíble estado de forma de Fati Villar, que tras el hat-trick del otro día, se convierte una vez más en la figura sobre la que se depositan las esperanzas de las ibicencas para escalar la undécima posición del equipo y alejarse de los puestos de descenso.