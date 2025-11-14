Duelo directo del Gasifred Ibiza por el ascenso

El Gasifred Ibiza sigue con la flechita para arriba. El conjunto de José Fernández acumula cinco victorias consecutivas en el campeonato liguero y no pierde desde el pasado 21 de septiembre ante el Málaga Ciudad Redonda. Este magnífico desempeño en las primeras siete jornadas de competición le ha conducido hasta la tercera posición con 16 puntos, los mismos que el Ciudad de Móstoles y el Wanapix AD Sala 10. Este último será el próximo rival de los ibicencos en el partido correspondiente a la jornada ocho de la Segunda División.

Los azulones llegan a Zaragoza tras el sabor agridulce que dejó el partido del pasado fin de semana frente al Ceutí. Dulce gracias a la quinta victoria consecutiva bien trabajada por 2-1, pero agria por el susto que se vivió en el polideportivo de sa Blanca Dona tras el tremendo golpe que sufrió Iker Fernández contra el portero del Ceutí y que provocó su ingreso inmediato en el Hospital Can Misses. Tres costillas rotas y una extirpación del bazo después, el jugador fue trasladado a planta tras permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos y transmitió tranquilidad tras el fatídico contrapié.

Los pitiusos visitarán una de las canchas más complicadas de toda la liga, de donde solo se le han escapado dos puntos a los maños. El conjunto zaragozano también ha tenido un arranque increíble en la categoría y solo ha caído en un encuentro en lo que llevamos de temporada, también ante el Málaga Ciudad Redonda (4-1). Como locales, el cuadro de Jorge Palos está invicto, con un balance de 2 victorias (5-4 frente al Mellistar y 6-1 ante el Avanza Jaén) y un empate (3-3 frente al Burela).

Palos declaró que prefiere enfrentarse a los ibicencos «en este estado de flow» en la rueda de prensa previa al partido, ya que así pueden mantenerse en «ese estado de alerta». El técnico del conjunto maño señaló que lo más peligroso del Gasifred Ibiza es «la confianza que tienen, lo que les lleva a equivocarse poco y sentir que pueden ganar a cualquiera».