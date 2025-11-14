El Class Sant Antoni, a vencer y a convencer ante el penúltimo de la liga

El Class Bàsquet Sant Antoni visita este sábado al Ciudad Molina Basket (19.30 horas / LaLiga+) con la intención de recuperar la senda de la victoria, después de la derrota sufrida en la anterior jornada frente al CE Bàsquet Llíria. Sin embargo, el duelo, que se jugará en el Pabellón Serrerías, de Molina de Segura (Murcia), es un partido trampa. A pesar de que los isleños son favoritos, la competición está demostrando que cualquier rival puede complicarte las cosas.

Además, los murcianos, recién ascendidos a Segunda FEB y penúltimos en la tabla, llegan con la moral alta después de que el pasado fin de semana consiguieran la primera victoria del curso. La sumaron, para más advertencia, frente a uno de los conjuntos de la zona alta del grupo Este, el Lobe Huesca La Magia, al que derrotaron con claridad (78-84). Un aviso a navegantes y que debe mantener en alerta a los sanantonienses, que no acaban de encontrar la regularidad y que están sufriendo mucho en los últimos enfrentamientos.

Por tanto, el Class está ‘obligado’ a vencer y a convencer para mantenerse en el vagón de cabeza de la conferencia (la jornada la arrancarán quintos, con cuatro victorias y dos derrotas). Su entrenador, Josep Maria Berrocal, acabó muy molesto tras el duelo frente al Llíria, que significó la vuelta al Pabellón de Sa Pedrera esta campaña. El técnico catalán dio un toque de atención a sus jugadores, sabedor de que pueden hacerlo mucho mejor porque tienen categoría y calidad para ello.

"No es sólo perder sino cómo lo haces"

Tras el borrón y cuenta nueva, Berrocal espera que sus pupilos den un paso adelante. “Si no vamos con la mentalidad adecuada, y preparados y concentrados, será un partido muy difícil. Nunca puedes controlar el no perder, pero sí que los 40 minutos intentes hacer lo máximo posible, sobre todo en esfuerzo y exigencia. Evidentemente, no siempre estás acertado, pero como dije después del partido contra Llíria, no es sólo perder sino cómo lo haces. Lo más importante es que el equipo compita en los 40 minutos, y al final ganará el que el baloncesto dicte que es mejor, pero que sea luchando todo el partido”, manifestó el técnico, que dejó claro que esto último es algo que tienen que “mejorar”.

Los baleares afrontan “una semana exigente” con tres partidos en siete días. A la visita al Molina le seguirá, el martes 18 de noviembre, el duelo de Copa de España frente al Ourense (equipo de Primera FEB) en Sa Pedrera para acabar, el sábado día 22, recibiendo en casa al actual líder del Este, el Proinbeni UPB Gandía. Todo antes de que se pare la competición hasta el fin de semana del 6 y 7 de diciembre.