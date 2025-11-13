Yann Pissenem, fundador de Ushuaïa, consigue la plata para Ibiza en un campeonato mundial de jiu-jitsu
El CEO de Ushuaïa Entertainment, que forma parte del club ibicenco de jiu-jitsu 'Club de Lluita Verge dels Desamparats', trae uno de los tres metales que consiguió la expedición isleña en Abu Dabi
El 'Club de Lluita Verge dels Desamparats' de jiu-jitsu ibicenco, con sede en el Polideportivo de sa Blanca Dona, se colgó tres medallas en el Campeonato del Mundo de la Federación Árabe de Jiu-Jitsu (UAEJJ), celebrado en Abu Dabi este miércoles. El equipo, formado por luchadores entre los que se incluyen el CEO de Ushuaïa Entertainment Yann Pissenem y los luchadores Patricia Margarita Morales y Charlie, se alzó con dos bronces y una plata en una de las actuaciones históricas del jiu-jitsu ibicenco a nivel internacional.
La número 1 actual del ranking español femenino, Patricia Margarita Morales, y el actual campeón de Europa de la IBJJF, Carlos Patricio López 'Charlie', se colgaron la medalla de bronce. Ambos luchadores son ampliamente conocidos en el mundo del jiu-jitsu y volvieron a dejar la imagen de Eivissa por todo lo alto.
Pissenem, por su parte, logró la mejor actuación del equipo ibicenco en la competición, colgándose la medalla plata. El empresario, un amante del jiu-jitsu desde hace ya unos años, tuvo unas palabras de agradecimiento después de haberse preparado intensamente para esta fecha y haber vivido un momento inolvidable: «Estoy abrumado de felicidad de vivir una experiencia así y traer esta medalla a casa. Cada hora de entrenamiento y cada momento de sacrificio valió absolutamente la pena».
El entrenador del equipo es Felipe Germano, integrante del prestigioso equipo internacional de jiu-jitsu Alliance, uno de los mayores referentes mundiales de este deporte de combate, cuya influencia está conduciendo al deporte ibicenco a alcanzar cotas internacionales.
