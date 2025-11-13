Karen Torres, jugadora del San Pablo, es convocada para jugar el mundial de fútbol sala femenino
La colombiana se convierte en la primera futbolista de la historia del San Pablo en acudir a la cita mundialista
Karen Torres 'Japón', nuevo fichaje del San Pablo Eivissa este verano, ha sido convocada por Colombia para disputar el próximo mundial de fútbol sala femenino celebrado en Filipinas. La máxima cita mundialista arrancará el próximo 21 de noviembre en el país asiático y contará con la presencia de la colombiana, que ya fue campeona de la Conmebol sub-20 con su selección.
La jugadora aún no ha podido debutar con el equipo ibicenco debido a las complicaciones burocráticas que de momento le impiden llegar a la isla, aunque está previsto que lo haga una vez termine su compromiso mundialista con Colombia. La que fue el fichaje más importante de las isleñas este verano ha demostrado por méritos propios que puede representar a su país pese a sus 21 años de edad.
La colombiana fue una de las diez mejores futbolistas jóvenes del mundo el año pasado y espera poder incorporarse a las órdenes de Sergio Oruj antes de que termine el año. El San Pablo no está atravesando su mejor momento tras acumular tres derrotas consecutivas en la competición liguera y necesita de la calidad y la pegada de la joven jugadora para aumentar las cifras goleadoras de la plantilla.
- Reparto de puntos en un derbi pitiuso muy disputado
- Paco Jémez, exentrenador de la UD Ibiza: 'Cuando crees que lo has visto todo, aún te sorprenden
- Iker, jugador del Gasifred, se recupera sin contratiempos de su extirpación del bazo
- La SD Ibiza vende muy cara su piel en casa del Sant Andreu
- La Peña Deportiva se lleva el derbi insular
- Martí Juan y Maria Mayans son los nuevos reyes de la Pujada a La Mola de Formentera
- Los veteranos de la PE Sant Jordi disfrutan de un amistoso contra el RCD Mallorca
- El Llíria amarga la fiesta al Class Sant Antoni en el regreso a Sa Pedrera