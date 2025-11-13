El Club Náutico Santa Eulalia acoge este fin de semana la Copa Federación Techno e iQFoil – Gran Premio Blue Marlin Ibiza

Festival de vela este fin de semana en la isla. El Club Náutico Santa Eulalia será el epicentro de la vela balear este fin de semana con la celebración de la Copa Federación Techno e IQFoil - Gran Premio Blue Marlin Ibiza. El campeonato acogerá a más de 70 deportistas procedentes de distintos puntos de Baleares y el ámbito nacional y comenzará a partir de este viernes en las aguas de Santa Eulària.

Las pruebas se desarrollarán en las modalidades Techno 293 e iQFoil, dos de las más destacadas dentro del windsurf de competición en las que los jóvenes regatistas demostrarán su destreza y habilidades de navegación. El evento comenzará durante la tarde de este jueves con la confirmación de inscripciones y la reunión de los regatistas, mientras que los días de competición oficiales tendrán lugar a partir de este viernes.

La prueba concluirá el domingo a las 16.30 horas con la ceremonia de entrega de premios, que tendrá lugar en la Escuela Municipal de Vela del Club Náutico Santa Eulalia. Se espera una gran acogida durante todo el fin de semana de gran parte de los aficionados a la vela de toda la isla.