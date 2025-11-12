La SD Formentera naufraga en Son Cladera

Empiezan a sonar las alarmas en Formentera. El conjunto de Maikel Romero ha caído esta tarde frente al Son Cladera tras ir por delante en el marcador antes del descanso y suma un total de seis puntos de quince posibles. El partido correspondía a la jornada 6 de la competición, que no pudo disputarse a causa de la alerta naranja por la dana.

Los formenterenses, que llegaban a Mallorca con la esperanza de sumar su primera victoria fuera de casa, necesitaban conseguir los tres puntos para no dejarse arrastrar por una dinámica negativa después de tres empates en los últimos cuatro partidos. No ha sido el arranque esperado para los isleños, sobre quienes se habían depositado unas expectativas que todavía no se están traduciendo en resultados.

El encuentro, sin embargo, parecía vislumbrar el despertar formenterense tras una pena máxima materializada por Fernando Losada a los 28 minutos de juego. El argentino sumó su primer gol de la temporada y colocó el 0-1 en el electrónico. Pero poco duraría la alegría, una vez más. 12 minutos después, llegó la expulsión que decantó el encuentro, cuando el colegiado enseñó la tarjeta roja a José Filgueira. Los pitiusos, con un jugador menos en el campo y con la necesidad de reajustar el equipo tras la expulsión, sintieron un jarro de agua fría que condicionaría el partido.

La salida de los dos equipos al césped en la segunda parte ya parecía presagiar lo que ocurriría minutos después. Pedro González se puso el traje de superhéroe y convirtió el primero de los mallorquines a la hora de encuentro. El gol fue un derechazo directo a la yugular para los de Maikel Romero, cuyo objetivo se convirtió en sumar, pero sobre todo el de no perder.

Sin embargo, González materializó el gol de la remontada local a siete minutos del final para hundir a una SD Formentera que terminó el encuentro con dos expulsados más: Alberto Gorriz y David Sanz. Los formenterenses no aprovechan la jornada de recuperación y se van a la décima posición con doce puntos.