Risas y ceños fruncidos entre los pitiusos de Tercera RFEF

Pitiüses no puede quejarse de los resultados de sus equipos de Tercera RFEF en líneas generales. Con diez jornadas disputadas y a punto de alcanzar el tercio del campeonato, dos de sus conjuntos cumplen con las expectativas, otro las supera y el último no ha tenido el inicio que se le esperaba. Vayamos por partes.

La Peña Deportiva cumple con el objetivo de luchar por el campeonato y la única plaza que da derecho al ascenso automático a Segunda RFEF. Los jugadores blanquillos han contado todos sus encuentros por victorias a excepción de un empate y una derrota. Lo que les deja en la tercera posición de la clasificación empatados con el Mallorca B y a sólo dos puntos del líder, el Manacor. A pesar de esta distancia, el cuadro de la Villa del Río cuenta con la ventaja moral de haber vencido por un espectacular 0-5 en casa de los mallorquines.

Sin duda, el técnico Raúl Garrido lleva firme el timón de una plantilla diseñada para volver a la categoría de la que descendió la pasada campaña. Sin embargo, el club deberá seguir muy concentrado, puesto que las diferencias entre los tres favoritos para alzarse con el triunfo final son mínimas. De no lograr la meta, podría verse abocado a una impredecible fase de ascenso.

Un club que probó en sus carnes la decepción después de pasar por este play-off fue la SD Formentera la campaña pasada. El golpe por haber cedido el liderato de la liga en la última jornada de liga fue demasiado duro para los de Maikel Romero y cayeron en la primera eliminatoria. Por eso el técnico fijó el objetivo de «luchar por estar arriba en esos puestos de play-off» en una entrevista publicada en junio en este diario.

Sin embargo, el fútbol no entiende de pronósticos y los rojinegros deberán luchar mucho para remontar las posiciones que les separan de la fase de ascenso. En estos momentos, ocupan el décimo puesto con un encuentro menos y está a siete puntos del quinto lugar, que es el que clasifica al play-off. Para conseguirlo, el conjunto formenterés tendrá que mantener sus excelentes registros defensivos, ya que sólo han encajado dos tantos más que los mejores equipos de la liga en este apartado.

Entre la SD Formentera y su meta se encuentra una de las revelaciones del torneo, el recién ascendido Inter Ibiza. De hecho, el conjunto de Carlos Fourcade sorprendió a los rojinegros con un 1-1 en el primer partido de la temporada y dio una muestra de lo que estaba por llegar. En total, el equipo ha sumado cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas y su mejor momento fue la victoria por 2-0 en Can Cantó ante el Mallorca B. Estos resultados colocan al Inter en la octava plaza a cinco puntos de la fase de ascenso a pesar de haber disputado un encuentro menos.

Una de las claves para este gran rendimiento fue la incorporación del preparador físico Vicente Egea en julio. Este especialista rozó el ascenso a Segunda División con la Peña Deportiva en 2020 y colaboró en la llegada a Segunda RFEF de la Penya Independent en 2023. La mano de este profesional se nota en que el conjunto mejora sus prestaciones ofensivas en la segunda mitad, cuando las piernas comienzan a pesar más.

El último conjunto pitiuso del torneo es la SD Portmany, que no tenía más pretensiones que las de mantener la categoría. El equipo portmanyí tuvo una pretemporada llena de incertidumbre porque su descenso a Regional Preferente le hizo diseñar una plantilla en consonancia para esa categoría. Sin embargo, la renuncia de la Penya Independent les llevó otra vez a la quinta liga del fútbol nacional.

Por ello, tiene mérito que los de Sant Antoni marchen en la plaza 13 de la liga y eviten las posiciones de descenso por un único punto. La SD Portmany acumula seis derrotas, dos empates y dos victorias en lo que va de temporada y se dio el gustazo de hacer tropezar al Llosetense, actual cuarto clasificado, con un encuentro sin goles en el Municipal de Sant Antoni.