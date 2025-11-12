Iker, jugador del Gasifred de fútbol sala, abandona la UCI
El futbolista ya ha sido trasladado a planta para seguir con su recuperación tras serle extirpado el bazo
Ibiza
Llegan las mejores noticias desde el Hospital Can Misses. El futbolista del Gasifred Iker Fernández sale de la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) después de su operación de extirpación del bazo tras la triple fractura costal que sufrió en el último partido este fin de semana.
Tal y como informaron desde la gerencia de la sanidad pitiusa, este miércoles ha sido el día en el que el jugador ha sido trasladado a planta dada la evolución positiva que está registrando. Desde el Área de Salud ya informaron de que le habían retirado la sonda nasogástrica, que le suministraba medicación al estómago y la respiración asistida.
En los próximos días, se informará cómo evoluciona el futbolista tras el susto del pasado fin semana.
- Reparto de puntos en un derbi pitiuso muy disputado
- Paco Jémez, exentrenador de la UD Ibiza: 'Cuando crees que lo has visto todo, aún te sorprenden
- Iker, jugador del Gasifred, se recupera sin contratiempos de su extirpación del bazo
- La SD Ibiza vende muy cara su piel en casa del Sant Andreu
- La Peña Deportiva se lleva el derbi insular
- Martí Juan y Maria Mayans son los nuevos reyes de la Pujada a La Mola de Formentera
- Los veteranos de la PE Sant Jordi disfrutan de un amistoso contra el RCD Mallorca
- El Llíria amarga la fiesta al Class Sant Antoni en el regreso a Sa Pedrera