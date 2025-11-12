Iker, jugador del Gasifred de fútbol sala, abandona la UCI

Llegan las mejores noticias desde el Hospital Can Misses. El futbolista del Gasifred Iker Fernández sale de la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) después de su operación de extirpación del bazo tras la triple fractura costal que sufrió en el último partido este fin de semana.

Tal y como informaron desde la gerencia de la sanidad pitiusa, este miércoles ha sido el día en el que el jugador ha sido trasladado a planta dada la evolución positiva que está registrando. Desde el Área de Salud ya informaron de que le habían retirado la sonda nasogástrica, que le suministraba medicación al estómago y la respiración asistida.

En los próximos días, se informará cómo evoluciona el futbolista tras el susto del pasado fin semana.