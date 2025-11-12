Formentera reanuda las obras de conexión de agua potable del campo municipal

El Consell de Formentera informó que este jueves se reanudarán las obras de conexión del campo municipal de fútbol con la red de agua potable tras haber sido suspendidas el pasado verano para evitar problemas de tráfico. Esta actuación, propuesta desde la conselleria de Infraestructuras, consistirá en la instalación de un conducto subterráneo que conectará el inicio del camino viejo de la Mola con el campo municipal. En esta operación se sustituirá el actual sistema de abastecimiento para dotar de mejores servicios a los vestuarios, el sistema de regadío y los baños de la nueva grada.

Desde el Consell informaron de que el tráfico se verá afectado «con paso regulado, pero sin cortes totales de la circulación», y piden «prudencia y colaboración» a los conductores durante las actuaciones.

Además, a partir del próximo lunes 17 de noviembre, también comenzarán las obras correspondientes a la red de saneamiento municipal de es Ca Marí con el objetivo de «mejorar la sostenibilidad ambiental y reforzar la estructura básica del territorio», declaran desde Formentera. Ambas operaciones se enmarcan dentro del programa de mejora de las infraestructuras esenciales de la isla pitiüsa, orientado a garantizar una gestión responsable de los recursos hídricos.