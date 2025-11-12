Más de 70 inscritos en el primer Torneo Ibiza Tops Fútbol Playa
La competición tendrá lugar en la playa de Cala Llonga durante la semana del 6 al 12 de julio de 2026
El primer Gran Torneo Ibiza Tops Fútbol Playa se llevará a cabo durante la semana del 6 al 12 de julio en la playa de Cala Llonga. La competición ya cuenta con más 70 personas inscritas desde el 1 de noviembre, fecha en la que se abrió el plazo para apuntarse. El torneo contará con las categorías de benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil y senior, y tiene un límite de 20 plazas por cada una.
El coste de la inscripción será de 15 euros por jugador y de 105 por equipo, y todos ellos deberán estar formados por siete jugadores: cinco que jugarán como titulares y dos para ocupar el banquillo. Desde la organización informan que habrá agua y fruta gratis durante toda la semana en la que se celebra el torneo. Además, se colocarán pérgolas para dar sombra a los participantes, y el campeonato contará con música, árbitros y socorrista.
El ganador del torneo, el subcampeón y el tercer clasificado recibirán diferentes trofeos que serán réplicas de galardones mundialmente conocidos en el mundo del fútbol como el Balón de Oro, que lo recibirá el mejor jugador de la competición. Otros categorías premiadas serán las del mejor portero, el máximo goleador y el mejor gol.
