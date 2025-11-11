La Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano abre las inscrpiciones para su 25 edición

La Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano abrirá el plazo para las inscripciones el 14 de noviembre a las 9 horas a través de su web oficial para celebrar su 25 aniversario. La organización indica en una nota de prensa que se tratará de una edición "histórica, única y llena de sorpresas" que está programada para los días 2, 3, 4 y 5 de abril de 2026.

Sólo 1.000 dorsales estarán disponibles para formar parte de una cita que, cada Semana Santa, convierte a Eivissa en "la capital mundial del ciclismo de montaña". La organización espera que la próxima edición sea «la más emocionante y cuidada de toda su trayectoria, con tres etapas renovadas, mejoras en los servicios y experiencias paralelas».

La Vuelta a Ibiza MTB mantendrá su formato por parejas y ofrecerá recorridos que combinarán "senderos técnicos, pistas rápidas y paisajes de costa e interior". Además del componente deportivo, la prueba refuerza su propuesta de experiencia con "logística cuidada, ambiente de grupo y momentos compartidos que trascienden la competición".

El comunicado también anuncia "un sinfín de sorpresas para participantes y acompañantes" y que la prueba mantendrá "el sello inconfundible que ha convertido a la Vuelta a Ibiza en un referente internacional: el compañerismo, la convivencia, la pasión por el MTB y la magia de una isla única".

Una edición «a la altura»

El responsable de la prueba, Juanjo Planells, indica que la edición "estará a la altura" de las conmemoraciones y tendrá "trazados muy disfrutables, mejoras en todos los sentidos y la hospitalidad de Eivissa, que es parte del ADN del evento".

A lo largo de sus 25 ediciones, la Vuelta a Ibiza MTB ha visto pasar a "grandes nombres del ciclismo internacional" y miles de aficionados "que encuentran en esta cita un desafío deportivo, pero también una manera de entender la vida sobre dos ruedas". Por ello, los promotores afirman: "Cada sendero, cada rampa y cada meta son un testimonio de cómo la isla y el deporte pueden entrelazarse para crear algo verdaderamente especial".

Desde su creación por Bartolo Planells, pionero y apasionado del ciclismo, hasta la dirección actual de su hermano Juanjo Planells y un equipo que ha crecido junto a la prueba, la Vuelta a Ibiza MTB se define como "una historia de familia, de amistad y de amor por la isla escrita pedalada a pedalada durante 25 años".

Un «homenaje» a los colaboradores y participantes

El director del evento indica que la organización cumple "un sueño que empezó casi sin imaginar hasta dónde llegaría". Recuerda que su hermano puso en marcha la carrera "con la ilusión de mostrar la Eivissa más auténtica sobre la bici". Y añade que el ánimo sigue intacto y que cuenta con "una comunidad enorme detrás". Por ello indica que este 25 aniversario será "un homenaje a quienes estuvieron desde el principio y a los que se suman cada año".

La organización invita a toda la comunidad ciclista a asegurar su plaza para el evento deportivo. "No se cuenta, se vive. Eso es la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano desde hace 25 años: recorridos que te marcan, un ambiente familiar y una isla que se descubre a golpe de pedal". "Si te gusta el MTB no puedes perderte lo que tenemos preparado para 2026", zanja.

La nota agrega que se trata de una experiencia "que trasciende la competición y que se ha ganado, con el paso de los años, un lugar en el corazón de miles de ciclistas de dentro y fuera" del país.