Los veteranos de la PE Sant Jordi disfrutan de un amistoso contra el RCD Mallorca

La asociación verdinegra jugó un encuentro en formato fútbol-8 que terminó 0-0

Foto de familia del encuentro

Foto de familia del encuentro / PE Sant Jordi

Redacción Deportes

Ibiza

La asociación de veteranos de la PE Sant Jordi ha disputado un encuentro amistoso con sus homólogos del RCD Mallorca en la isla vecina. La entidad verdinegra explica en un comunicado que el duelo, celebrado el pasado viernes, estuvo marcado por el buen ambiente y la deportividad de ambos equipos, y tuvo un formato de fútbol-8 y terminó con empate a cero goles.

El equipo jordier entregó a sus contrincantes un recuerdo del partido, que se suma a «la tradición de fraternidad entre los equipos de las islas» y que contribuyó a hacer de la jornada una «celebración del deporte y la amistad».

La PE Sant Jordi «agradece el trato recibido en todo momento por el club y el grupo de veteranos del RCD Mallorca».

