Sant Agustí acogerá una histórica jornada de la Liga Balear Femenina de Rugby
El Club Sant Josep de Rugby se enfrentará a los equipos de El Toro y Ponent el sábado por la mañana
El campo municipal de Sant Agustí será la sede de la primera jornada de la Liga Balear Femenina de Rugby celebrada en Eivissa. La cuarta fecha de la competición se celebrará el 15 de noviembre a partir de las 11 horas reunirá a los equipos del Club Sant Josep de Rugby y a los mallorquines El Toro Rugby Club y Rugby Club Ponent.
Sonia Calleja, la presidenta de la entidad ibicenca, precisa que un conjunto de Menorca todavía está pendiente de confirmar su asistencia.
La directora subraya que las jugadoras están "muy contentas de haber conseguido adecentar un poco el campo" para acoger el torneo de rugby a siete.
También espera que este evento deportivo suponga "visibilidad" para este deporte y espera que "más gente se anime" a formar parte del club. Calleja apunta que el equipo cuenta con 15 fichas y que es el más grande de Balears en este aspecto.
- Reparto de puntos en un derbi pitiuso muy disputado
- Paco Jémez, exentrenador de la UD Ibiza: 'Cuando crees que lo has visto todo, aún te sorprenden
- Iker, jugador del Gasifred, se recupera sin contratiempos de su extirpación del bazo
- La SD Ibiza vende muy cara su piel en casa del Sant Andreu
- La Peña Deportiva se lleva el derbi insular
- Martí Juan y Maria Mayans son los nuevos reyes de la Pujada a La Mola de Formentera
- El Llíria amarga la fiesta al Class Sant Antoni en el regreso a Sa Pedrera
- El Gasifred mira al play-off con una lesión de Iker que lo obliga a pasar por el quirófano