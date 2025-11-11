Iker, del Gasifred de fútbol sala, sigue dando pasos para salir de la UCI
El futbolista se recupera favorablemente de su extirpación del bazo debido a la fractura de tres costillas en un encuentro disputado el fin de semana pasado
Iker sigue adelante con los plazos de recuperación después de su operación de extirpación del bazo a causa de una triple fractura costal en el partido de la jornada pasada del Gasifred Atlético. El equipo médico del Hospital Can Misses comunicó al club que el deportista respira por sí mismo, habla y "tiene mucha mejor cara". Además, come "poco a poco y lo que tolera".
Según confirman desde el centro sanitario, se le han retirado la sonda nasogástrica, que le suministraba medicación al estómago, y la respiración asistida.
Aunque la primera información avanzó que el futbolista saldría hoy de la UCI, los sanitarios anuncian que es muy probable que sea mañana cuando suba a planta si continúa esta evolución positiva. Para decidirlo, esperarán a los resultados de los análisis que se le realizarán mañana al ala del Gasifred Atlético.
