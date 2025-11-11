La nadadora de Ibiza Ania Ferrer participará en el Campeonato de España Absoluto
La joven nadadora de sólo 14 años intervendrá en las pruebas de 50 metros y 100 metros libres
La nadadora de 14 años Ania Ferrer competirá en el LXVIII Campeonato de España Absoluto de Natación en piscina corta, que tiene 25 metros de largo. El Club Náutico Santa Eulalia explica en un comunicado que la jovencísima deportista se presentará a las pruebas de 50 y 100 metros libres del evento, que se celebrará en Barcelona del 13 al 16 de noviembre. La primera de las dos carreras será el viernes 14 y la segunda, el domingo 16.
A pesar de ser aún nadadora de categoría júnior de primer año, con tan sólo 14 años (cumplirá 15 en diciembre), Ferrer logró las marcas mínimas exigidas para competir en la máxima categoría de la natación española, un logro al alcance de muy pocos deportistas de su edad.
Por ello, la nota explica que los resultados en cuanto a posiciones no son la prioridad, sino consolidar la progresión de la nadadora y que disfrute de una cita que reúne a los mejores nadadores del país. De ahí que su principal objetivo será mejorar sus marcas personales y adquirir experiencia en competiciones de alto nivel.
La participación de Ferrer en este campeonato supone un paso importante en su prometedora trayectoria deportiva y un reconocimiento a su trabajo y dedicación diaria en los entrenamientos.
- Reparto de puntos en un derbi pitiuso muy disputado
- Paco Jémez, exentrenador de la UD Ibiza: 'Cuando crees que lo has visto todo, aún te sorprenden
- Iker, jugador del Gasifred, se recupera sin contratiempos de su extirpación del bazo
- La SD Ibiza vende muy cara su piel en casa del Sant Andreu
- La Peña Deportiva se lleva el derbi insular
- Martí Juan y Maria Mayans son los nuevos reyes de la Pujada a La Mola de Formentera
- El Llíria amarga la fiesta al Class Sant Antoni en el regreso a Sa Pedrera
- El Gasifred mira al play-off con una lesión de Iker que lo obliga a pasar por el quirófano