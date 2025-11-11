La nadadora de Ibiza Ania Ferrer participará en el Campeonato de España Absoluto

La nadadora de 14 años Ania Ferrer competirá en el LXVIII Campeonato de España Absoluto de Natación en piscina corta, que tiene 25 metros de largo. El Club Náutico Santa Eulalia explica en un comunicado que la jovencísima deportista se presentará a las pruebas de 50 y 100 metros libres del evento, que se celebrará en Barcelona del 13 al 16 de noviembre. La primera de las dos carreras será el viernes 14 y la segunda, el domingo 16.

A pesar de ser aún nadadora de categoría júnior de primer año, con tan sólo 14 años (cumplirá 15 en diciembre), Ferrer logró las marcas mínimas exigidas para competir en la máxima categoría de la natación española, un logro al alcance de muy pocos deportistas de su edad.

Por ello, la nota explica que los resultados en cuanto a posiciones no son la prioridad, sino consolidar la progresión de la nadadora y que disfrute de una cita que reúne a los mejores nadadores del país. De ahí que su principal objetivo será mejorar sus marcas personales y adquirir experiencia en competiciones de alto nivel.

La participación de Ferrer en este campeonato supone un paso importante en su prometedora trayectoria deportiva y un reconocimiento a su trabajo y dedicación diaria en los entrenamientos.