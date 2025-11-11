El Club de Judo Sant Jordi acapara cinco de seis plazas para el Campeonato de Baleares Junior

El Club de Judo Sant Jordi clasificó a cinco de sus yudocas para el Campeonato de Baleares Junior gracias a sus victorias en otras tantas categorías en el torneo insular de la categoría, celebrado el sábado en Sa Blanca Dona. La Delegación de Ibiza de Judo indica en un comunicado que la entidad jordiera se hizo con cinco de las seis plazas disponibles para la cita autonómica sub-21, que se disputará el 13 de diciembre en Mallorca.

De esta manera, Iria Álvarez representará a la isla entre los participantes menores de 48 kilos, Álvaro Menéndez hará lo propio en la clase de menores de 60 kilos, Alessandro Angelone ocupará el puesto de la categoría de menores de 66 kilos, Aarón Planells se clasificó para el torneo de menores de 73 kilos e Ilya Marí acudirá a la competición balear de menores de 90 kilos.

La nota discordante la puso Antonio Fernández, que logró para el club Dojo Ibiza la última plaza en juego, la de mayores de 100 kilos. El conjunto de Sant Jordi apenas dio opción a sus contrincantes en el medallero del Campeonato de Ibiza Junior, ya que acumuló once de doce preseas posibles.

Más dominio entre los escolares

Por otra parte, la formación jordiera también sometió a sus rivales en el 3º Control Escolar de la temporada 2025/26 y se llevó nada menos que doce oros, seis platas y siete bronces, lo que supuso más de la mitad de preseas en juego. Por su parte, los yudocas de Dojo Ibiza acumularon nueve oros, una plata y tres bronces. Gokyo Riu y Samyd quedaron igualados en la tercera posición del medallero con tres oros y dos platas.

Estas competiciones reunieron a más de medio centenar de participantes agrupados en diferentes categorías infantiles, para deportistas sub-15 y cadetes, para aquellos sub-18. Los torneos incluyeron a yudocas femeninos y masculinos divididos en secciones según peso que abarcaron desde aquellos de menos de 38 kilos a los de más de 90.