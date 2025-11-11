La 3 Días Trail Ibiza suma otra gran incorporación a su constelación de estrellas del atletismo

El corredor con nacionalidad española nacido en Marruecos Zaid Ait Malek debutará del 28 al 30 de noviembre en la Ultra de 3 Días Trail Ibiza. La organización explica en un comunicado que el corredor del Team Gozalbo afronta esta competición respaldado por una temporada 2025 llena de grandes resultados que lo consolidan como uno de los especialistas en ultradistancia más experimentados del circuito.

Con un ranking ITRA de 861 puntos, Ait Malek llega a Eivissa tras su tercer triunfo en el Desafío Urbión 2025 en Covaleda en septiembre. Apenas unos meses antes, en abril, completó un brillante doblete junto a Cristofer Clemente en la Ultra Reventón Trail El Paso en La Palma y en mayo subió al podio del prestigioso High Atlas Ultra Trail. Con ello demostró su capacidad para brillar en terrenos de alta montaña.

Para el corredor, su debut en la 3 Días Trail Ibiza representa algo más que una simple competición: "El objetivo al llegar a esta carrera es disfrutar e intentar darlo todo, pero sobre todo aprovechar para conocer la isla corriendo". "No hay otra forma mejor para descubrir los senderos de la isla", explica Ait Malek con entusiasmo.

El atleta llega en un excelente estado de forma de cara al tramo final de la temporada: "Estas carreras son el último empujón para cerrar el año. Quedaría la última en otra isla, K42 Anaga, y terminar el año de esta manera es lo mejor", comenta el corredor del Team Gozalbo.

Una cita "de máximo nivel"

La duodécima edición de la 3 Días Trail Ibiza se consolida como una cita "de máximo nivel en el calendario del trail running", según la organización. Junto a Zaid Ait Malek competirán figuras como Enric Pons, Bel Calero, Julen Calvó, Pablo Ibáñez, Pau Capell, Núria Picas y Chema Martínez, convirtiendo la prueba en un encuentro de las mayores figuras del trail nacional. Con este elenco, Eivissa vivirá una "edición inolvidable en sus senderos más emblemáticos". A falta de dos semanas para su inicio, la 12 edición del evento se prevé "histórica, por el nivel deportivo y las cifras de participación, que ya superan los 1.000 inscritos".

Los interesados en formar parte de esta edición tienen como fecha límite para formalizar su inscripción el 15 de noviembre. La prueba reina, la Ultra, se disputará ese día con salida desde Dalt Vila a las seis de la mañana. La 3 Días Trail Ibiza es una prueba patrocinada por Turismo de Ibiza y cofinanciada con el fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Govern balear.

Un palmarés abultado

La carrera deportiva de Ait Malek está repleta de resultados que avalan su estatus como uno de los mejores corredores de montaña del panorama internacional. En 2024 conquistó la 50K Ultra Sanabria y finalizó quinto tanto en la mítica Transvulcania como en la Domusa Teknik como muestra de su regularidad en las pruebas más exigentes del calendario.

Su historial en competiciones internacionales incluye un segundo puesto en la Suzhou 100 Urban Ultra Trail Race en China en 2023 y un tercer puesto en la Muntanyes de Prades Epic Trail Costa Daurada ese mismo año. La Salomon Ultra Pirineu ha sido la prueba fetiche de Ait Malek, ya que fue quinto en 2021 y segundo en 2018 y 2015. El corredor del Atlas también ha destacado en pruebas de ultra larga distancia como la Volcano UltraMarathon de 243 kilómetros en Costa Rica, donde finalizó en primer lugar en 2021.

El corredor comenzó su andadura en el trail running a finales de 2010 y disputó su primera carrera en 2011, la Media Maratón Subbética. Su carrera dio un giro definitivo en 2013 con su cuarto puesto en Zegama-Aizkorri en menos de cuatro horas, que marcó un antes y un después. En 2014 logró el segundo puesto en la Advanced de Transgrancanaria y repitió podio al año siguiente con una tercera posición en la misma distancia. En 2015 consiguió el subcampeonato en la Ultra Pirineu, sólo por detrás de la leyenda Kilian Jornet, consolidándose como uno de los grandes nombres del ultradistancia europeo.