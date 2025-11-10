El Torneo de Tenis Festes de Sant Rafel ya conoce a sus campeones
Gerard Gusse y Sebastián Baigorria vencen en la categoría de dobles
Marc Riera y José Zaldua se imponen en individuales
El Torneo de Tenis Festes de Sant Rafel sumó los nombres de Marc Riera, José Zaldua y la pareja de Gerard Gusse y Sebastián Baigorria a su palmarés. Según indica la organización en una nota de prensa, el primero de ellos se impuso a Álvaro López en la categoría individual absoluta por 6-4, 3-6 y 1-6.
Por lo que respecta a la competición para mayores de 65 años, Zaldua endosó un contundente 6-0 y 6-2 a Patricia Torres. Por último, la final del torneo de dobles dio la victoria a Gusse y Baigorria por 7-6 y 6-2 sobre el dúo que formaron Vicent Riera y Marc Riera. En total, el evento deportivo contó con la participación de 50 deportistas.
La entrega de premios contó con la asistencia del concejal del Área Geográfica de Sant Rafel del Ayuntamiento de Sant Antoni, Marcos Roig, y el presidente del Club de Fútbol Sant Rafel, Paco Bonet.
