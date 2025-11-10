Maria Tur y Lali Marí triunfan en el torneo balear de tiro con honda
Las dos competidoras se hacen con la segunda y la tercera plaza autonómicas
Ibiza
Las tiradoras de Ibiza confirman que la isla sigue muy bien representada dentro del panorama autonómico de tiro con honda. Así lo demostraron el segundo puesto de Maria Tur, en representación del club CEBE, y la tercera plaza de Lali Marí, por la entidad JASA, en el Campeonato Balear de tiro con honda. Ambas tan sólo cedieron en la competición femenina de la modalidad pelota celebrada el pasado domingo en Mallorca contra la local Antonia Cuenca, que pertenece al club JASA.
La suerte fue por barrios en la competición y los participantes ibicencos no tuvieron tanta suerte en las categorías masculina e infantil, ya que no consiguieron alcanzar ninguna plaza entre las tres posiciones finales de ambas categorías.
