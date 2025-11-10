Iker, jugador del Gasifred, se recupera sin contratiempos de su extirpación del bazo

En estos momentos, parece que todo ha quedado en un susto. Y de los grandes. El futbolista del Gasifred Iker Fernández tuvo que pasar por quirófano para que le extirparan el bazo a causa de una triple fractura costal sufrida en un lance del encuentro de la pasada jornada. El club ha comunicado que el deportista se recupera favorablemente en la Unidad de Ciudados Intensivos (UCI) del Hospital Can Misses y que está previsto que pase a planta mañana por la mañana.

Las imágenes que llegaron desde el polideportivo de Sa Blanca Dona la pasada jornada no pudieron ser más alarmantes. El encuentro entre el Gasifred Atlético y la UA Ceutí acababa de comenzar cuando Iker saltó para controlar el esférico y recibió un violento choque contra el guardameta rival, Gómez.

Instintivamente, el jugador se llevó la mano al costado izquierdo y levantó el brazo para pedir ayuda. El equipo médico salió rápidamente para atenderle mientras sus compañeros y su entrenador permanecían a su lado para interesarse por su estado. Después de unos minutos en los que el ala del Gasifred permaneció consciente, los sanitarios lo retiraron en camilla del terreno de juego para trasladarlo a un centro médico entre los aplausos del público.

El futbolista de 23 años llegó a las filas del conjunto pitiuso en el verano de 2022 después de tres campañas en las categorías inferiores del FC Barcelona. Desde entonces, Iker ha colaborado en el ascenso a Segunda División en 2023 y en su consolidación en la categoría de plata del fútbol sala nacional.