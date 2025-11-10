Iker, jugador del Gasifred, se recupera sin contratiempos de su extirpación del bazo
El futbolista sufrió la fractura de tres costillas en un terrible choque en el último partido
En estos momentos, parece que todo ha quedado en un susto. Y de los grandes. El futbolista del Gasifred Iker Fernández tuvo que pasar por quirófano para que le extirparan el bazo a causa de una triple fractura costal sufrida en un lance del encuentro de la pasada jornada. El club ha comunicado que el deportista se recupera favorablemente en la Unidad de Ciudados Intensivos (UCI) del Hospital Can Misses y que está previsto que pase a planta mañana por la mañana.
Las imágenes que llegaron desde el polideportivo de Sa Blanca Dona la pasada jornada no pudieron ser más alarmantes. El encuentro entre el Gasifred Atlético y la UA Ceutí acababa de comenzar cuando Iker saltó para controlar el esférico y recibió un violento choque contra el guardameta rival, Gómez.
Instintivamente, el jugador se llevó la mano al costado izquierdo y levantó el brazo para pedir ayuda. El equipo médico salió rápidamente para atenderle mientras sus compañeros y su entrenador permanecían a su lado para interesarse por su estado. Después de unos minutos en los que el ala del Gasifred permaneció consciente, los sanitarios lo retiraron en camilla del terreno de juego para trasladarlo a un centro médico entre los aplausos del público.
El futbolista de 23 años llegó a las filas del conjunto pitiuso en el verano de 2022 después de tres campañas en las categorías inferiores del FC Barcelona. Desde entonces, Iker ha colaborado en el ascenso a Segunda División en 2023 y en su consolidación en la categoría de plata del fútbol sala nacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Reparto de puntos en un derbi pitiuso muy disputado
- Paco Jémez, exentrenador de la UD Ibiza: 'Cuando crees que lo has visto todo, aún te sorprenden
- La SD Ibiza vende muy cara su piel en casa del Sant Andreu
- Mentrida y Noguera se llevan la prueba de Santa Eulària del Campeonato de España de Triatlón de Media Distancia
- Martí Juan y Maria Mayans son los nuevos reyes de la Pujada a La Mola de Formentera
- El Llíria amarga la fiesta al Class Sant Antoni en el regreso a Sa Pedrera
- La SD Portmany se lleva el derbi contra el Inter Ibiza
- El Gasifred mira al play-off con una lesión de Iker que lo obliga a pasar por el quirófano