El Club Náutico Ibiza lidera la clasificación insular con diez regatistas clasificados para el Trofeo Illes Balears de Optimist

Diez regatistas del Club Náutico Ibiza ya tienen su pase para la fase autonómica de la clase Optimist para la disputa del Trofeo Illes Balears, celebrado el fin de semana en aguas del Club Náutic Sa Ràpita de Mallorca. La entidad ibicenca afirma en un comunicado que este resultado les sitúa como la formación de la isla que estará mejor representada en la competición, ya que había 16 plazas en juego.

Tras las cuatro pruebas clasificatorias de la fase insular, Ian Maurovich se proclamó líder del ranking de Eivissa gracias a su regularidad y buenos resultados. Su desempeño le llevó hasta la posición duodécima en una de las mangas parciales y la 40 de la general. Los demás participantes del Club Náutico Ibiza fueron, por orden de clasificación. Lamis Casco, Valentina Pomo, Gerard Ribas, Jiahong Chen, Lluc Torres, Eric Torres, Nikola Donati, Luay Casco y Sofía Donati. Estos nueve regatistas se hicieron con plazas comprendidas entre la 65 y la 82.

Los regatistas mallorquines dominaron la clasificación con Stijn Oosterhaven, del club Náutico Arenal, como vencedor. Su compañero de club Luca Nueschen quedó en segunda posición y les acompañó en el podio el patrón del RCN Palma Jan Palou, campeón de España sub-13.

Un torneo accidentado

El campeonato comenzó el viernes con condiciones de viento medio y oleaje notable, con lo que pudieron celebrarse tres pruebas. El sábado, la inestabilidad meteorológica obligó a aplazar las mangas previstas, que finalmente pudieron disputarse el domingo con dos pruebas adicionales. De esta manera, el programa deportivo quedó completo con cinco tanteos.

La próxima cita para la flota será la Copa Federación, que se celebrará en Ciutadella del 20 al 23 de noviembre, en la que será la segunda prueba puntuable para el ranking balear de la temporada. El equipo del Club Náutico Ibiza afrontará esta competición con el objetivo de mejorar los resultados obtenidos en Sa Ràpita y escalar posiciones en la clasificación autonómica.