La 10K Ibiza-Platja d'en Bossa 2026 roza el lleno a falta de tres meses para el inicio

La 10K Ibiza-Platja d'en Bossa continúa con su "imparable crecimiento" de cara a su edición de 2026 y está a punto de agotar sus inscripciones, según afirman desde la organización, que señala en un comunicado que está previsto que reúna a unos 1.500 corredores para la prueba, programada para el próximo 15 de febrero. Así, el evento tan sólo cuenta con 300 dorsales todavía disponibles para los participantes que quieran tomar la línea de salida.

La próxima edición del evento deportivo será especialmente relevante, ya que se celebrará junto con el Campeonato de España de 10K en ruta en las categorías absoluta y veteranos. Así, esta carrera de referencia en el municipio de Sant Josep "consolida su posición como referente del turismo deportivo y del atletismo nacional".

Elevada participación internacional

El atractivo de la 10K Ibiza-Platja d’en Bossa sigue "traspasando fronteras". Hasta el momento, el 42% de los atletas procede de la Península o del extranjero, atraídos por un circuito "espectacular"que recorre el entorno del Parque Natural de ses Salines y la costa. Este escenario "único" que combina deporte, paisaje y clima mediterráneo "ha sido una de las claves para la relevancia que la prueba ha adquirido desde su fundación".

"La carrera es ampliamente reconocida por ser una de las más rápidas de España. Así lo confirman sus récords, que están en manos de los kenianos Benson Kiplangat en categoría masculina (27:18) y Miriam Chebet (30:40) en la femenina", indican desde la organización.

En 2026, la 10K Ibiza-Platja d’en Bossa volverá a celebrarse con el sello de interés turístico del Consell de Ibiza y el apoyo del Ayuntamiento de Sant Josep. De esta manera, ambas instituciones reafirman su compromiso con el deporte, la sostenibilidad y la proyección internacional de Ibiza como destino de referencia en el calendario deportivo nacional. La inscripción puede formalizarse en la página web www.10kibiza.com.