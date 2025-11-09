La SD Ibiza vende muy cara su piel en casa del Sant Andreu

La SD Ibiza hizo sudar a su rival, pero cayó por 1-2 frente a una UE Sant Andreu que se mostró superior en juego y ocasiones. Los hombres de Raúl Casañ plantearon un partido a la contra conscientes de la dificultad de jugar en el Narcís Sala y anotaron el primer tanto, pero el conjunto barcelonés dio con la tecla con los cambios y dio la vuelta a la situación.

El equipo local saltó al césped dispuesto a tomar la iniciativa ante unos futbolistas rojillos que mostraron imprecisiones en la salida de balón y recurrieron a jugadas con pases largos verticales. La primera ocasión clara del conjunto barcelonés llegó pasado el primer cuarto de hora de juego con un cabezazo de Mendes que Frías solventó sobre la línea de gol después de una falta botada al área. Muy poco después Mendes colocó un centro raso en el área que encontró a Salvans con mucho espacio, pero el atacante desperdició la jugada con un remate muy desviado.

La SD bajó el ritmo rival con una defensa más activa que provocó algunos errores en la circulación del esférico de sus contrincantes. De hecho, un robo de Marcos en tres cuartos de campo desencadenó una acción muy rápida que cristalizó en el gol de Gilbert después de ejecutar un disparo colocado en el balcón del área a pase de Bernal.

El Sant Andreu redobló la apuesta a pesar de la desventaja y volvió a llevar el encuentro al campo contrario con incursiones por las bandas. Darbra y Marcet inquietaron a la defensa ibicenca con una gran combinación por el costado derecho que Serrano lanzó a las manos de Frías. Este atacante estuvo a punto de resarcirse poco antes del descanso después de dejar atrás a dos defensores visitantes en el área, pero Bourdal se le echó encima y cortó la acción.

La pizarra de González

El conjunto local siguió con el dominio de la posesión del esférico en los primeros compases de la segunda mitad, aunque le faltó verticalidad para llegar a la portería defendida por la SD Ibiza. Por su parte, los pitiusos se mantuvieron firmes en sus posiciones defensivas a la espera de alguna oportunidad para hacer daño.

El técnico del Sant Andreu, González, realizó dos cambios para tratar de dar más energía sobre el terreno de juego. Fue una decisión sabia, ya que Sergi, que acababa de incorporarse al encuentro, anotó el gol del empate después de escaparse de su marcador con una pared con Serrano. Con su confianza renovada, los barceloneses incrementaron la velocidad en la circulación de balón y encontraron más espacios.

El choque cogió velocidad y alrededor de la media hora del segundo acto, el árbitro invalidó un gol de Viña por fuera de juego después de un pase de la muerte de Alexis, que estuvo muy activo por la banda derecha desde su entrada al partido. Los locales culminaron la remontada cuando Mendes ganó la posición a Jiménez en un saque de esquina y remató a la red un centro de Alexis cuando quedaban menos de cinco minutos de tiempo reglamentario.