La Peña Deportiva se lleva el derbi insular

El conjunto de Carlos Fourcade doblega a los interistas en una segunda mitad donde fueron muy superiores y se mantienen a dos puntos del liderato

La Peña Deportiva celebra el triunfo en el derbi frente al Inter Ibiza

Juan López

Santa Eularia

La Peña Deportiva se llevó el derbi insular disputado esta mañana en el Municipal de Santa Eulària ante el Inter Ibiza en el partido correspondiente a la Jornada 10 del Grupo 11 de Tercera RFEF. Un derbi intenso en el que los pupilos de Carlos Fourcade plantearon un partido serio y rígido durante la primera mitad. Y es que los primeros 45 minutos fueron una prueba de lo que es un derbi insular: intensidad, lucha, táctica y máxima igualdad, independientemten de la posición en la tabla de ambas escuadras.

Sin embargo, tras la salida de los vestuarios en la segunda parte, la Peña empezó a hincar el colmillo y a demostrar por qué están a solo dos puntos del líder de la liga. En el minuto 56, Josep Díez inauguró el marcador y decantó la balanza a favor de los locales, que se convirtieron en una apisonadora hasta el final del encuentro. Ander Montori sentenció a los interistas a falta de cuatro minutos para el final, cerrando un 2-0 que pudo haber sido más abultado para los santaeulalienses.

La Peña Deportiva se coloca en la tercera posición con los mismos puntos que el Mallorca B, a dos del Manacor, líder. El Inter Ibiza, por su parte, se va a la octava posición con un total de trece puntos, a seis de las posiciones de ascenso.

