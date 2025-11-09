Martí Juan y Maria Mayans son los nuevos reyes de la Pujada a La Mola de Formentera
Los dos atletas no dan opción a sus rivales en la carrera de 8,6 kilómetros
Martí Juan y Maria Mayans se impusieron en la 27 edición de la Pujada a La Mola con amplias rentas sobre sus competidores. El vencedor masculino terminó la prueba con un tiempo de 34:29 y una ventaja de tres minutos y 58 segundos sobre Juan José Marí, que fue subcampeón. La tercera plaza fue para Luca Escandell, que firmó un registro de 39:23.
La campeona de la jornada en la categoría femenina detuvo el cronómetro con una marca de 49:37, lo que le valió el puesto 15 en la clasificación general. Después de ella llegaron Judith Mayans, que registró un tiempo de 53:12 y Emira Vellan, que invirtió 53:27 en la prueba.
La nota negativa de la prueba fue la participación. Mientras que en 2024 la categoría absoluta de la Pujada a La Mola contó con 47 inscritos, la de este año bajó a los 28.
