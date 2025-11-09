El Gasifred camina hacia el play-off con una terrible lesión de Iker

El Gasifred Atlético prolonga su estado de gracia una semana más gracias a su victoria ante la UA Ceutí por 2-1 que le consolida en posiciones de clasificación para la fase de ascenso. La mala noticia del encuentro fue la lesión de Iker, que se rompió tres costillas y se esperan más análisis para conocer el estado físico del futbolista con mayor profundidad.

El encuentro comenzó con un gran susto por un tremendo choque entre Iker y el portero del conjunto africano que obligó a detener el juego para atender al futbolista local. Después de unos minutos, el jugador tuvo que salir del pabellón en camilla y el cancerbero, Gómez, fue expulsado. El Gasifred aprovechó la superioridad numérica momentánea para adelantarse en el marcador con un tanto de Uge a pase de Faly en una jugada colectiva que encontró solo al autor del gol.

Aguantar el resultado

Pasado el cuarto de hora de juego, Vargas levantó la cabeza para enviar un pase largo a Ricardo, que superó al portero con un autopase y dobló la ventaja de los ibicencos con un remate a puerta vacía. El técnico del conjunto ceutí pidió tiempo muerto justo después del segundo tanto para pulir detalles tácticos con sus jugadores.

Los jugadores de José Fernández aguantaron el resultado durante la mayor parte del segundo tiempo, pero el Ceutí sacó a un jugador de campo más para tratar de recortar diferencias. Señoret arrancó desde su campo para recibir un un pase vertical de Torres y anotó el gol que maquilló el electrónico con un disparo de vaselina en un mano a mano con el guardameta.