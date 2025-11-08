El Trasmapi llega, ve y arrasa al Alcobendas en una primera parte de escándalo

Era el día para dar un golpe encima de la mesa y el Trasmapi Gobycar Citubo HC Eivissa aprovechó la ocasión. El conjunto pitiuso puso punto y final a su curioso maleficio frente a su público con un excelso juego en ambos lados de la pista para vencer al colista BM Alcobendas por 31-23. El equipo ya suma su segunda victoria como local de la campaña y rompe con una racha de dos derrotas muy ajustadas en liga. De esta manera, se acerca a los puestos de play-off y dormirá esta noche en la sexta posición de la tabla a la espera de los resultados del resto de la jornada.

Los hombres de Eugenio Tilves avasallaron a sus contrincantes desde el pitido inicial con una defensa que se hizo inabordable para el conjunto madrileño coronada por una gran actuación del portero Pérez. Por otra parte, los insulares demostraron una gran inteligencia a la hora de atacar y encontraron múltiples caminos hacia la portería rival, especialmente mediante la conexión con el pivote.

A mediados de la primera mitad, el marcador mostraba un abultado 12-3 favorable a los locales ante un cuadro peninsular muy mermado por las bajas y que se vio totalmente superado en el pabellón de Es Pratet. Debido a esta alarmante situación, Javier Suárez, el técnico de los visitantes, pidió tiempo muerto en dos ocasiones en el primer cuarto de hora de juego para tratar de frenar la sangría de su conjunto.

A partir de la reanudación, el cuadro madrileño puso en problemas a sus rivales durante algunos minutos con una defensa adelantada que se atragantó a los hombres de Geno Tilves. Sin embargo, los locales encontraron la clave para descifrar el juego contrincante y apretaron el acelerador para firmar un parcial de 5-1 que dejó el electrónico en 19-7 antes del descanso.

Una segunda parte más relajada

El Trasmapi se dedicó a gestionar su renta durante la segunda mitad y rebajó el excelso nivel que había demostrado antes del paso por vestuarios. El Alcobendas también contribuyó a equilibrar el partido, puesto que su presión defensiva mermó la fluidez en la circulación del esférico y la efectividad del ataque ibicenco. Mientras tanto, los ánimos se calentaron en el banquillo visitante por reiteradas protestas al equipo arbitral, por lo que el colegiado tuvo que detener el juego para advertir a los peninsulares.

El equipo madrileño se apoyó en estas circunstancias y en unas transiciones supersónicas dirigidas al milímetro para endosar un parcial de 2-5 en cinco minutos que obligó al técnico local, Geno Tilves, a pedir tiempo muerto. El entrenador, exigente como pocos, no se contentó con la ventaja que habían acumulado sus pupilos y les pidió más concentración.

Los momentos inmediatamente posteriores a la reanudación estuvieron marcados por imprecisiones en ambas formaciones, que bajaron el ritmo al encuentro y dejaron el electrónico en el 31-23 final. Además de la victoria, la otra buena noticia del encuentro fue la reincorporación del experimentado lateral Santiago Canepa después de varias semanas de inactividad por lesión.