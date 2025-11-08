El Trasmapi HC Eivissa, con la obligación de ganar al colista

El Trasmapi HC Eivissa acumula dos derrotas consecutivas en el campeonato liguero. Sin embargo, este sábado, a partir de las 18.30 horas, tendrá una oportunidad de oro para volver a saborear un triunfo.

La última vez que el Trasmapi se llevó el gato al agua en un partido liguero fue en la sexta jornada del campeonato doméstico 2025-2026. El club presidido por Jaume Marí derrotó, con bastante sufrimiento, al Attica Oar Coruña por un ajustado 25-27. Han pasado tres semanas desde aquella victoria en tierras gallegas.

El conjunto dirigido por Eugenio Tilves se enfrenta ahora al colista de la División de Honor Plata: el Club Balonmano Alcobendas. El equipo madrileño todavía no ha puntuado en lo que va de campeonato: suma ocho derrotas en las ocho jornadas disputadas.

Además, el club ibicenco contará con el apoyo de su siempre calurosa afición. Paradójicamente, el Trasmapi rinde peor cuando juega como local. Prueba de ello es que el conjunto naranja tan solo ha conseguido una victoria en cuatro encuentros disputados en su feudo. El resto han sido derrotas. En otras palabras, cuando juegan en Eivissa han logrado solo dos puntos de ocho posibles.

El Trasmapi, mejor como visitante que como local

Mejorar sus resultados ante su hinchada es, sin duda, una de las asignaturas pendientes del conjunto ibicenco. Esta situación contrasta con el brillante rendimiento a domicilio, ya que los pupilos de Tilves han salido victoriosos en tres de los cuatro choques disputados como visitantes.

El Trasmapi afronta el partido correspondiente a la novena jornada del campeonato doméstico en mitad de tabla. Con un reseñable balance de cuatro triunfos, ningún empate y cuatro derrotas, el combinado taronja ha iniciado el mes de noviembre en octava posición. Son ocho los puntos que tiene en su haber, es decir, registra una media de un punto por encuentro.

Eliminación en la primera ronda de la Copa del Rey

A las dos derrotas consecutivas en Liga hay que sumarle la reciente eliminación en la primera ronda de la Copa del Rey.

El Trasmapi, pese a disputar la eliminatoria a partido único en el polideportivo de Sa Blanca Dona, no pudo con un gran Balonmano Burgos, uno de los mejores combinados de la segunda máxima categoría del balonmano nacional. Los visitantes, que se mostraron muy serios a lo largo de los 60 minutos, se llevaron el pase a la siguiente eliminatoria gracias a un resultado de 29-32.

El míster gallego del Trasmapi se mostró contundente en la previa del partido: «Tenemos que volver a ser un equipo reconocible tanto en defensa como en ataque. Es el momento de dar un paso hacia adelante y mostrar carácter en casa».

Cabe recordar que el cara a cara entre ibicencos y madrileños tendrá como escenario el polideportivo de Es Pratet. El feudo habitual del Trasmapi es el polideportivo de Sa Blanca Dona. Sin embargo, en lo que va de División de Honor Plata 2025-2026, si incluimos el duelo de esta tarde, los ibicencos habrán jugado más veces el campeonato liguero en Es Pratet (tres ocasiones) que en Sa Blanca Dona (dos veces) .