La SD Ibiza afila sus armas para vencer al Sant Andreu

La SD Ibiza jugará ante la UE Sant Andreu con otro estado de ánimo después de haber roto una racha de cuatro derrotas seguidas con su triunfo de la semana pasada ante el CD Alcoyano con un gol de Jiménez. De esta manera, los jugadores rojillos saltarán al césped del Narcís Sala esta mañana a las 12 horas con la misión de seguir con esta buena dinámica para coger un poco de oxígeno y acercarse a los puestos de salvación.

El cuadro de Raúl Casañ también deberá afrontar su mala racha a domicilio, ya que acumula cuatro derrotas y un empate cuando compite lejos de sus aficionados. A pesar de que este dato sea negativo, los pitiusos no fueron presa fácil en estos duelos, ya que en tan sólo una ocasión cayeron por más de un tanto de diferencia.

En estos momentos, la SD Ibiza ocupa la decimosexta plaza en la clasificación, con ocho puntos en nueve jornadas. Esto significa que el equipo tiene que trabajar mucho para abandonar los puestos de peligro, puesto que tiene la zona de permanencia a cuatro puntos de distancia. Más asequible es la posición que clasifica para la eliminatoria por la permanencia, que está a dos puntos de los rojillos. Con todo un mundo hasta el final de la temporada, estas diferencias están muy lejos de ser definitivas.

Un campo complicado

Su rival de la jornada, el Sant Andreu, se presentará al encuentro con ganas de olvidar su derrota por la mínima del pasado fin de semana contra la UE Porreres en Mallorca. Este resultado le hizo perder puestos en la clasificación, por lo que sus futbolistas se esforzarán al máximo por ascender hasta los puestos de play-off.

Se debe matizar que el conjunto no llegó en las mejores condiciones físicas al duelo en Balears, ya que sólo unos días antes dio la sorpresa al eliminar al CD Teruel de la Copa del Rey en el Narcís Sala después de una agónica prórroga. En aquella ocasión, la hinchada del club quadribarrat fue el futbolista número doce del equipo, al igual que lo ha sido durante lo que llevamos de campaña. No en vano, el cuadro barcelonés se ha mostrado tremendamente competitivo como local y acumula dos triunfos seguidos en liga más el mencionado en Copa.