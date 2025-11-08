El San Pablo buscará resarcirse en Valencia

El San Pablo-Eivissa buscará volver a la senda del triunfo en tierras valencianas. El conjunto ibicenco acumula tres partidos consecutivos de Liga sin conocer la victoria. No obstante, hoy, a partir de las 18.45 horas, tendrá la oportunidad de resarcirse en el feudo del Club Deportivo Nou Turia.

El equipo dirigido por Sergio Oruj afronta la octava jornada del grupo 1 de Segunda División Nacional de Fútbol Sala en la novena posición. El combinado de Ca n’Escandell ha logrado siete puntos en siete encuentros, con un balance de dos triunfos, dos empates y tres derrotas.

El San Pablo viene de perder (1-3) ante el líder de la competición, el Gaitero Rodiles FS. A pesar de luchar hasta el pitido final, el gran poderío de uno de los colosos de la división sirvió para derrotar al conjunto pitiuso.

Las ibicencas no pasan por su mejor momento en cuanto a resultados. No obstante, han demostrado en lo que va de la campaña 2025-2026 que son un hueso muy duro de roer cuando juegan como visitantes. De hecho, las pupilas de Oruj han logrado dos victorias y una única derrota en los tres choques disputados fuera de la isla.

Las azulonas se encuentran lejos de los puestos de cabeza. El líder, el Gaitero Rodiles, lleva once puntos más que el club isleño.

En cuanto al contrincante, el Nou Turia afronta el duelo —correspondiente a la octava jornada del campeonato doméstico— en duodécima posición. Las valencianas, con seis puntos en el casillero, presentan un balance de dos triunfos y cinco derrotas.

El Nou Turia, uno de los pocos conjuntos de la competición que todavía no ha empatado, no gana desde el pasado 11 de octubre, cuando endosó una manita (5-1) al C.D. Colegio San José. Desde entonces, ha perdido tres duelos consecutivos. La mala racha de resultados le ha hecho descender, poco a poco, posiciones en la tabla clasificatoria.

El San Pablo debe ponerse las pilas inmediatamente. No hay tiempo para lamentarse, ya que, poco a poco, se están acercando a los puestos de descenso. Eso sí, de momento mantienen un colchón de distancia que les permite gozar de cierta tranquilidad.

Cabe recordar que el San Pablo hizo un arranque de temporada liguera bastante positivo, ya que lograron, en las primeras cuatro jornadas, siete puntos de doce posibles. En otras palabras, ganaron dos encuentros, empataron otro y solo cayeron derrotadas, y por la mínima, 0-1, en el otro.