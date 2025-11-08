El San Pablo no aguanta el ritmo y cae por la mínima en Valencia

El San Pablo Eivissa cayó esta tarde ante el Nou Turia en un partido en el que se adelantó hasta tres veces en el marcador y suma su tercera derrota consecutiva.

El encuentro ya parecía presagiar que la dinámica negativa de los últimos partidos continuaría, pero el 0-1 de Fati Villar en los primeros minutos dio buenas sensaciones. Sin embargo, la réplica no se hizo esperar, y Andrea García igualó la contienda. Las ibicencas volvieron a adelantarse dos minutos después por medio de Fati Villar de nuevo para establecer el 1-2 en el electrónico.

Las valencianas no cesaron en buscar el empate, y tan solo cuatro minutos después, Andrea Palanca igualó de nuevo la contienda. El festival de goles parecía no tener fin, porque un minuto después Yara Pin adelantaba a las de Oruj con el tercero.

Cuando el envite parecía relajarse con el paso de los minutos, Andrea García, cerró su hat-trick con dos goles en siete minutos que ponían el 4-3 antes del descanso. Fati Villar, líder indiscutible de las ibicencas un partido más, completó también su triplete goleador empatando el encuentro a los cinco minutos de la reanudación. Pero el empate volvía a ser un espejismo. Carlota Sánchez adelantó de nuevo a Nou Turia dos minutos después estableciendo el 5-4 final. Pese a los intentos de las azulonas por sumar un punto que habría sido más que válido en los últimos minutos, el marcador no se volvió a mover.

Las ibicencas suman su tercera derrota consecutiva y bajan hasta la undécima posición con ocho puntos. Nou Turia, por su parte, adelanta al club isleño y se coloca en la décima posición con nueve puntos tras un encuentro que tuvo de todo.