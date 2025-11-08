El Gasifred saca a la venta las entradas para el duelo copero ante el Jaén Paraíso

Un total de cinco euros. Este es el precio, por persona, que deberán pagar los interesados en disfrutar del próximo duelo copero del Gasifred Atlético.En él, los ibicencos se enfrentan, en el polideportivo de Sa Blanca, al Jaén Paraíso Interior, conjunto que milita en la máxima categoría del fútbol sala nacional.

El duelo, correspondiente a la ronda de dieciseisavos de final de Copa del Rey, tendrá lugar el martes 18 de noviembre.

Los interesados en asistir al partido, podrán adquirir sus entradas en taquilla el próximo domingo 9 de noviembre, coincidiendo con el próximo choque liguero del Gasifred, o el mismo día del encuentro copero. También, lo podrán hacer lunes, miércoles y viernes de la semana que viene de 17.30 a 18.45 horas en la cafetería Can Kiwi. El pago puede ser tanto en efectivo como por Bizum.

Por otro lado, el club ibicenco ha informado que los abonados y menores de 12 años dispondrán de entrada gratuita.