Derbi pitiuso de equipos necesitados en el municipal de Sant Antoni

La SD Portmany y la SD Formentera se ven las caras hoy, a las 17 horas, en el feudo portmanyí, en un derbi de necesidades. Los locales, que tuvieron un arranque de temporada muy malo, quieren mantenerse, por tercera jornada consecutiva, alejados de los puestos de descenso. Por su parte, los formenterenses necesitan urgentemente conseguir los tres puntos para no desengancharse definitivamente de la lucha por la promoción de ascenso a Segunda RFEF.

El conjunto rojillo afronta el duelo, correspondiente al décimo encuentro liguero del grupo XI de Tercera RFEF, en un gran momento anímico. El equipo dirigido por Lolo Paniza protagonizó, hace menos de una semana, una de las sorpresas de la jornada nueve del campeonato: la SD Portmany derrotó (1-2) a una de las revelaciones de la categoría, el Inter Ibiza.

En cuanto al Formentera, los pupilos de Maikel Romero encadenan cuatro partidos sin perder ni encajar un solo gol. La solidez defensiva se perfila como una de las claves del conjunto visitante para salir victorioso de Sant Antoni.Los rojinegros aún tienen pendiente un partido por disputar.